Le mois dernier, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle déploierait deux navires de guerre dans les eaux asiatiques alors que le HMS Queen Elizabeth et des navires d’escorte navigueraient vers le Japon le mois prochain à travers la région très contestée. Les navires britanniques n’auront pas de base permanente, selon l’ambassade britannique à Tokyo.

Maintenant, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé la décision selon laquelle Londres devrait se concentrer sur le Brexit plutôt que de “restaurer son statut en déclin”.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré: “Le Royaume-Uni, qui intensifie la situation en poussant des navires de guerre dans la lointaine région Asie-Pacifique, utilise notre” menace “comme excuse”.

Il a qualifié les actions de la Grande-Bretagne de « dangereuses » et de « provocation ».

Le communiqué affirme que le Royaume-Uni agit sur un “pari absurde” selon lequel la Corée du Nord et la Chine travaillent ensemble pour isoler la Corée du Sud et le Japon.

La nation secrète de Kim Jong-un a accusé la Grande-Bretagne d’essayer de “restaurer son statut en déclin”, mais a déclaré que son plan ne provoquerait que l’opposition d’autres pays.

Ils ont averti que cela pourrait envenimer une “situation déjà tendue” en Asie-Pacifique.

La déclaration disait: “Il serait préférable que le Royaume-Uni se concentre sur le résultat difficile du Brexit plutôt que de risquer les autres de manière déraisonnable pour la réalisation de ses objectifs politiques.”

Leurs commentaires interviennent après que la Grande-Bretagne a annoncé le déploiement permanent de navires dans la région contestée.

Dans une déclaration sur le déploiement, un porte-parole du Pentagone a félicité la Grande-Bretagne pour son « engagement envers un réseau interconnecté d’alliés et de partenaires, qui coopèrent et soutiennent mutuellement la liberté de navigation et un ordre fondé sur des règles dans la région indo-pacifique ».

Le HMS Queen Elizabeth est escorté par deux destroyers, deux frégates, deux navires de soutien et des navires des États-Unis et des Pays-Bas.

M. Wallace a déclaré que la Grande-Bretagne avait le “devoir” d’insister sur la liberté de navigation en route vers le Japon.

La Grande-Bretagne a déjà exprimé ses inquiétudes quant à la domination de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée.

Pékin a appelé le Royaume-Uni à renoncer aux provocations et aux ingérences dans la politique intérieure.

La mer de Chine méridionale est une région très contestée et fait face à des revendications de la Chine, de la Malaisie, de Taïwan, du Vietnam et des Philippines. Les relations diplomatiques entre les nations sont déjà extrêmement tendues.

Au cours des derniers mois, Pékin a affirmé sa domination dans la région et a construit plusieurs bases militaires sur certains des atolls.

S’adressant au Times, M. Wallace a déclaré: “Ce n’est un secret pour personne que la Chine fait de l’ombre et défie les navires transitant dans les eaux internationales sur des routes très légitimes.

“Nous respecterons la Chine et nous espérons que la Chine nous respectera.

“Nous naviguerons là où le droit international le permet.”