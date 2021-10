La Corée du Nord teste un nouveau missile à capacité nucléaire

10/12/2021 à 10h28 CEST

La Corée du Nord a testé un nouveau type de missile ce week-end, conçu pour pénétrer les défenses aériennes de ses ennemis et, ce qui est inquiétant, pourrait être à capacité nucléaire. Le missile de croisière sans nom, qui ressemble au missile de croisière Tomahawk de l’US Navy, est conçu pour voler à l’abri des systèmes radar ennemis et pourrait frapper des bases militaires américaines en Corée et aux États-Unis, au sud comme au Japon.

Le journal d’État nord-coréen Rodong Sinmun rapporte que les tests ont été effectués les 11 et 12 septembre. Il a qualifié les missiles d' »armes stratégiques », une allusion courante aux systèmes d’armes à capacité nucléaire. Le développement a pris deux ans, selon Rodong Sinmun, et les responsables et scientifiques nord-coréens ont effectué « des tests détaillés de pièces de missiles, des dizaines de tests de poussée de moteur au sol, divers tests en vol, des tests de contrôle et de guidage, des tests de puissance d’ogive, etc. «