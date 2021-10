La Corée du Sud accueillera l’événement Road to BRAVE en janvier 2022

BRAVE Combat Federation, la principale organisation d’arts martiaux mixtes fondée au Royaume de Bahreïn, continue de répandre ses empreintes dans le monde entier.

La prochaine étape confirmée par la promotion est que la Corée du Sud organisera un événement Road to BRAVE au début de 2022.

Road to BRAVE est une série d’événements qui se déroulent sur les marchés régionaux dans le but de promouvoir la scène MMA localement et de présenter les meilleurs talents sur le marché mondial, à la recherche de futures stars possibles pour la BRAVE Combat Federation.

Road to BRAVE: South Korea sera organisé le 8 janvier 2022 par la Beast Championship Federation. Les gagnants sélectionnés seront à l’honneur et se verront attribuer une place sur une future carte internationale BRAVE CF.

La Corée du Sud est le dernier ajout à la liste croissante des pays qui ont leur propre série d’événements Road to BRAVE, qui comprend des pays comme la Colombie, la Serbie et l’Inde récemment annoncée.

Tales iniciativas, una vez más, refuerzan el compromiso de BRAVE Combat Federation con el desarrollo del deporte de las artes marciales mixtas en todo el mundo, desde el nivel de base hasta las alturas del MMA global, abriendo la puerta a jóvenes talentos de MMA en tout le monde.