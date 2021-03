La Corée du Sud approfondit son enquête sur l’évasion fiscale via les crypto-monnaies

Le Service national des impôts de Corée du Sud intensifie ses efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et se concentre désormais sur l’utilisation de crypto-monnaies pour de telles activités illicites.

Selon The Korea Herald, l’agence fiscale a identifié plus de 2400 fraudeurs fiscaux qui ont utilisé des crypto-monnaies pour cacher des actifs d’une valeur de plus de 36,6 milliards de wons (32 millions de dollars) au gouvernement.

Le NTS a déclaré qu’il ciblait les personnes ayant plus de 10 millions de wons (8800 dollars) en défaut fiscal tout en récupérant des espèces, des obligations et d’autres actifs cachés.

En effet, l’agence prévoit de mener une enquête plus approfondie sur certains des individus pris dans le stratagème d’évasion fiscale.

Dans le cadre de ses enquêtes, le NTS a pris contact avec les bourses cryptographiques du pays pour obtenir des rapports détaillés sur les transactions des clients. Compte tenu de l’espace cryptographique étroitement réglementé en Corée du Sud, le trading de devises virtuelles n’est possible que via des comptes en nom réel liés à des banques et d’autres institutions financières.

En effet, les échanges dans le pays pourraient bientôt commencer à faire face à des sanctions sévères pour non-respect des lois d’identification des clients. Les principales plates-formes comme Bithumb sont déjà en train de mettre à l’échelle leurs protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’accent de l’agence sur l’évasion fiscale via les crypto-monnaies intervient au milieu des informations faisant état d’une forte augmentation de l’activité de crypto trading en Corée du Sud. Comme précédemment rapporté par Cointelegraph, l’activité du marché sur les principales bourses du pays a brièvement dépassé les chiffres de la bourse sud-coréenne dimanche.

Selon le NTS, le nombre d’investisseurs crypto en Corée du Sud a augmenté de plus de 300% au cours des 12 derniers mois. Cette hausse a également entraîné une multiplication par huit du volume des échanges de devises virtuelles du pays.

Pour le NTS, l’enquête sur des individus utilisant des crypto-monnaies pour se soustraire à l’impôt fait partie de sa répression «d’évasion fiscale antisociale».

Pendant ce temps, l’impôt sur les gains en capital de 20% prévu par le gouvernement sur les bénéfices commerciaux de crypto-monnaie supérieurs à 2300 USD entrera en vigueur le 1er janvier 2022.