La Corée du Sud cherche un partenaire technologique pour développer un programme pilote pour CBDC

Selon un rapport de ., la banque centrale de Corée du Sud a déclaré lundi qu’elle choisirait un fournisseur de technologie pour construire une plate-forme pilote pour une monnaie numérique, franchissant une nouvelle étape vers la création d’une monnaie numérique soutenue par la banque centrale.

La Corée du Sud, par l’intermédiaire de sa principale institution financière, la Banque de Corée, recherche un partenaire technologique pour l’aider à faire progresser sa quête d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

La recherche d’une CBDC parmi les principales économies a fait un nouveau bond en 2021. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont officiellement rejoint le rassemblement qui a pris de l’ampleur avec la pandémie COVID-19. La poursuite de ces nouvelles formes d’argent à tous les niveaux est soutenue par la prise de conscience que les crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et les pièces stables gagnent du terrain dans les systèmes de paiement mondiaux. Les banques centrales ont du mal à introduire leur propre monnaie numérique pour maintenir la pertinence des monnaies fiduciaires dans le monde numérique d’aujourd’hui.

La Banque de Corée a déclaré qu’elle choisirait le partenaire technologique sur la base d’un processus d’appel d’offres ouvert. Les principaux objectifs de l’exercice seront d’étudier les aspects pratiques du lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans un environnement de test.

“La proportion de transactions en espèces diminue considérablement”, a déclaré un responsable de la BOK lors d’une conférence de presse. “Les mesures que nous prenons actuellement consistent à nous préparer aux changements du système de règlement des paiements en évolution rapide.”

Le programme de test, qui devrait se dérouler d’août à décembre cette année, devrait voir des simulations de la part des banques centrales et des points de vente de détail. Selon la Banque de Corée, les tests comprendront le paiement via les téléphones mobiles, le transfert de fonds et les dépôts.

La Chine, Hong Kong et le Japon sont d’autres pays asiatiques de premier plan avec des activités de CBDC actives. La Chine mène la course alors que le pays est entré dans la phase de test de détail / commercial pour son programme Digital Yuan.

Source de l’image: Shutterstock