La Corée du Sud commence les exercices de la marine au milieu d’une dispute sur le territoire olympique avec le Japon | Monde | Nouvelles

in

Le Japon et la Corée du Sud ont été mêlés à un différend après la publication d’une carte des Jeux olympiques de Tokyo marquant les îles contestées comme faisant partie du Japon. Séoul et Tokyo se disputent depuis longtemps la souveraineté des îlots appelés « Dokdo » en Corée du Sud et « Takeshima » au Japon, qui se trouvent à peu près à mi-chemin entre les deux pays dans la mer du Japon.

Mardi, la Corée du Sud a organisé ses exercices autour des îlots contestés après l’échec des pourparlers avec le Japon.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré mardi que les exercices en mer de l’Est impliquaient des forces navales, aériennes et des garde-côtes.

Le ministère a également partagé que les exercices étaient organisés avec un contact minimal entre les troupes en raison de problèmes de coronavirus.

L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga avait contesté les exercices.

L’agence a ensuite affirmé que M. Suga avait annulé les pourparlers prévus avec le président sud-coréen Moon Jae-in lors du sommet du G7 ce week-end.

LIRE LA SUITE: Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan pourraient TOUS pousser à l’armement nucléaire

Des responsables du ministère des Affaires étrangères ont déclaré que l’échec de Yonhap Japon à répondre au plan de retrait était « regrettable ».

Ils ont ajouté que Séoul et Tokyo s’étaient mis d’accord sur les plans “à un niveau opérationnel, en raison des exercices annuels pour sauvegarder le territoire de la mer de l’Est”.

S’adressant à ., un autre responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la réunion entre M. Suga et M. Moon n’avait pas pu avoir lieu, mais n’a pas confirmé pourquoi.

Lorsqu’on leur a demandé si les exercices de Séoul étaient à blâmer, ils ont répondu : « Les exercices sont régulièrement organisés chaque année dans le but de défendre notre territoire.

Des responsables japonais ont déclaré que la réunion avait été annulée en raison de problèmes de calendrier.

La Corée du Sud organise des exercices militaires sur les îlots contestés deux fois par an depuis 1986.

Cependant, le Japon a souvent protesté contre les exercices car il considère les îlots comme un territoire japonais par l’histoire et le droit international.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Katsunobu Kato, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse : « Ce genre d’exercice est inacceptable et extrêmement regrettable.

« Nous avons protesté auprès du gouvernement sud-coréen et appelé à leur arrêt. »

A NE PAS MANQUER…

Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Sud a déposé une plainte auprès du Comité international olympique (CIO) après que les organisateurs de Tokyo 2020 aient identifié les îles comme japonaises sur une carte en ligne montrant le parcours du relais de la flamme olympique.

Le Japon a rejeté la demande de la Corée du Sud de modifier la carte des Jeux olympiques, ce qui a incité certains députés sud-coréens à boycotter les Jeux.

Lee Nak Yon, ancien Premier ministre sud-coréen, a déclaré sur Facebook : « Le comité d’organisation olympique du Japon marque Dokdo comme territoire japonais et rejette les demandes de la Corée de le corriger.

“La Charte olympique déclare qu’elle recherche la neutralité politique, et l’acte du Japon est contraire à l’esprit olympique qui recherche l’harmonie.”