La Corée du Sud commencera à taxer les crypto-monnaies en 2022

Les autorités sud-coréennes ont réussi à mettre en œuvre les nouvelles réglementations concernant les échanges de crypto-monnaie dans le pays.

Le ministre des Finances Hong Nam-ki et les principaux législateurs démocrates de l’Assemblée nationale, l’organe législatif de la Corée du Sud, seraient parvenus à un accord final pour que la taxe cryptographique soit appliquée comme prévu.

La crypto-taxe coréenne appliquera une taxe sur les bénéfices des crypto-monnaies similaire à celle des actions traditionnelles. Il imposera une taxe de 20% sur les revenus générés par les transactions de crypto-monnaie dépassant 2,5 millions de won coréens. C’est-à-dire environ 2 100 $.

La taxe sur les crypto-monnaies en Corée du Sud commencera et s’appliquera aux Sud-Coréens en 2022. Mais certains observateurs de l’industrie disent qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

Cette décision a entraîné la fermeture de 29 des 66 bourses, après la date limite du 24 septembre 2021. Cependant, les “quatre grandes” bourses : Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit ont été gérées pour répondre aux exigences réglementaires. . Et, continuez donc à travailler avec d’autres.

Upbit a été la première bourse à obtenir le feu vert des régulateurs sud-coréens. Et, vous travaillez maintenant vers une plus grande conformité. L’échange effectuera un processus de vérification massif, afin de se conformer aux nouvelles réglementations plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le FMI pense qu’il devrait augmenter la réglementation des crypto-monnaies

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que les crypto-monnaies doivent augmenter leur réglementation. Puisqu’il existe un certain nombre de défis et de risques pour la stabilité financière.

L’industrie souffre d’un manque d’opérations, de gestion et de pratiques saines en matière de risques. Selon un blog publié sur le site Web de l’organisation.

Ce manque met les consommateurs en danger, ont écrit les auteurs. Suggérant que certains jetons cryptographiques qui n’ont pas survécu “ont probablement été créés uniquement à des fins de spéculation ou même de fraude pure et simple”.

Les crypto-monnaies en hausse et le Bitcoin dépasse 47K

Le bitcoin a grimpé en flèche à près de 48 000 $ le 1er octobre, alors qu’il était en hausse de 10 % au cours des dernières 24 heures. Se négocie actuellement à 47 330 $ selon notre outil interne, crypto en ligne. La résilience des crypto-monnaies a fait naître l’espoir des investisseurs d’un rallye stellaire en octobre.

Le sentiment dans la communauté crypto semble assez optimiste. Et plusieurs analystes et commerçants appellent octobre “Uptober” sur Twitter, un jargon nouvellement créé, représentant les attentes d’une remontée des prix ce mois-ci. De même, le reste du marché a bénéficié de cette action. Depuis que les principales crypto-monnaies se sont enregistrées, comme le Bitcoin, augmente au cours de cette journée.

Quelques points à souligner seraient : Ethereum (ETH) 9,25 %, Solana (SOL) 14,03 %, Cardano (ADA) 7,13 % Uniswap (UNI) 11,76 %. La majeure partie de la croissance dépasse 5%, par rapport à hier.

Tendance : Luis Suárez, lancera son premier NFT

Le footballeur Luis Suárez, a annoncé via son compte Twitter qu’il lancera le 10 octobre sa première collection de jetons non fongibles (NFT) qui sera dédiée à sa carrière d’athlète.

L’attaquant latino-américain a remporté d’importants triomphes avec l’équipe nationale uruguayenne (Copa América 2011) et a remporté divers titres locaux tant en Angleterre (avec Liverpool) qu’en Liga de España (avec le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid).

Curiosités

Le directeur de la bourse de Téhéran, Ali Sahraee, aurait annoncé sa démission après la découverte de machines d’extraction de crypto-monnaie au siège de la TSE, mais certains médias locaux ont affirmé qu’il avait été licencié à la suite d’une répression policière. Le conseil d’administration de la bourse avait initialement confirmé que plusieurs machines avaient été installées “à des fins d’enquête” l’année dernière. Des rapports suggèrent que ces raids faisaient partie d’une opération ciblée en raison du problème de l’exploitation minière illégale. De plus, environ 7% des crypto-monnaies mondiales sont extraites en Iran, la plupart illégalement.

