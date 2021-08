La Corée du Sud fermera une douzaine d’échanges cryptographiques dans le cadre de nouvelles réglementations. Crypto nouveaux médias

in

Selon un rapport local, le régulateur sud-coréen des services financiers prévoit de fermer 11 bourses de crypto-monnaie. Les 11 entreprises de cryptographie se seraient livrées à des activités illégales et auraient utilisé des comptes bancaires collectifs frauduleux. Selon le rapport Korea Herald, la Commission des services financiers prévoit de refuser l’approbation des 11 bourses locales pour desservir le marché sud-coréen.

Les noms des échanges n’ont pas encore été divulgués.

Le rapport citant des sources anonymes au sein du régulateur a affirmé que les noms des 11 bourses n’avaient pas encore été divulgués. Il n’est pas non plus clair si ces échanges cryptographiques se sont livrés à d’autres activités illégales en dehors de l’utilisation de “comptes bancaires collectifs frauduleux”. Le FSC prévoit également de mettre en œuvre des réglementations plus strictes pour l’industrie des crypto-monnaies. Au cours de la dernière année, le chien de garde financier a renforcé sa surveillance du secteur, ce qui a déjà conduit à plusieurs échanges envisageant de fermer éventuellement leurs opérations dans ce pays d’Asie de l’Est.

Les nouvelles réglementations cryptographiques s’avèrent trop pour les petits échanges.

L’effet des nouvelles réglementations a été le plus ressenti par les échanges de devises numériques de petite et moyenne taille. Le 15 juillet, Darlbit est devenu la dernière bourse à céder à la surveillance réglementaire croissante, annonçant sa fermeture. Deux semaines plus tard, CPDAX a emboîté le pas, annonçant sa fermeture le 1er septembre, trois semaines avant la date limite du 24 septembre fixée par le FSC pour les échanges afin d’acquérir des licences d’exploitation. « Il ne s’agit pas d’une mesure temporaire mais permanente de fermeture d’entreprise. Ceux qui possèdent des crypto-monnaies sur le compte doivent les retirer avant 15h00 le 31 août », a déclaré CPDAX à ses utilisateurs.