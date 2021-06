La Corée du Sud interdira aux initiés de la bourse de négocier sur leurs propres plateformes

Comparer

Le principal régulateur financier de Corée du Sud est sur le point de lancer un système de pénalité pour délit d’initié et s’efforcera d’empêcher le personnel de la bourse d’utiliser ses propres plateformes pour effectuer des échanges cryptographiques.

Selon Chosun, Commission de réglementation des services financiers (FSC) « fait pression » sur le gouvernement pour qu’il accepte son plan d’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 90 000 $ pour les violations, ainsi que des ordonnances de suspension d’activité correctes et même la révocation des licences d’exploitation pour les contrevenants, et ils semblent avoir signalé des échanges sur vos intentions .

Le média a rapporté que le sujet était à l’ordre du jour d’un sommet en personne à huis clos de 20 principaux échanges cryptographiques la semaine dernière. Les plates-formes de négociation ont été convoquées devant le régulateur, ainsi qu’un certain nombre d’autres agences gouvernementales et réglementaires lors de la première réunion entre les bourses et les organismes de réglementation.

Le FSC aurait besoin de l’approbation du gouvernement et du parlement pour ses nouveaux plans, mais il est peu probable qu’il se heurte à des obstacles majeurs dans ses efforts. Séoul a récemment cédé la majorité du contrôle du secteur des crypto-monnaies au FSC. Et à part un revers dans le Assemblée nationale , le plan devrait devenir loi plus tard cet été, surtout s’il est combiné à d’autres mesures, comme ce sera probablement le cas.

Ces dernières années, un certain nombre d’affaires très médiatisées ont été révélées impliquant des échanges de crypto et leur personnel manipulant apparemment les chiffres du volume des transactions et des prix des altcoins, les procureurs et la police étant relativement impuissants à intervenir. opérateurs, mais certains dirigeants de plateformes ont été accusés d’avoir ordonné à leur personnel de déplacer des jetons dans des portefeuilles exploités par des employés sur leurs échanges pour gonfler artificiellement les chiffres.

Le FSC a déclaré qu’il s’attendait à ce que la mesure mette fin aux délits d’initiés et visait à garantir que les modifications légales requises soient en vigueur d’ici le 24 septembre, date limite pour que tous les échanges cryptographiques obtiennent des permis d’exploitation du régulateur.

Le nouveau bloc s’appliquera aux transactions directes effectuées sur les plateformes par les cadres et le personnel de rang inférieur, ainsi qu’aux employés cherchant à exercer des “fonctions intermédiaires”, vraisemblablement en faisant appel à des tiers pour effectuer des transactions à leur place.

