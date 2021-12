Juridique & Réglementaire

La Corée du Sud interdit les retraits des échanges vers les portefeuilles non KYC à partir de mars 2022

AnTy11 décembre 2021

Le gouvernement sud-coréen interdit les retraits des échanges locaux de crypto-monnaie vers des portefeuilles non KYC tels que MetaMask, à partir de l’année prochaine, selon le rapport local.

Les régulateurs du pays imposent la règle de voyage lors du transfert d’actifs d’un lieu à un autre, exigeant que les informations de l’expéditeur et du destinataire soient enregistrées afin de prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, conformément à l’Organisation internationale de lutte contre le blanchiment d’argent (GAFI) règlements.

Désormais, conformément à la loi sur les informations spécifiques aux transactions financières (loi spéciale), à ​​compter du 25 mars de l’année prochaine, tous les échanges doivent se conformer aux règles de voyage.

Les échanges seront nécessaires à l’identité du propriétaire du portefeuille, et ces informations doivent être partagées et stockées entre les échanges.

« À l’avenir, lorsque les échanges transmettront des actifs virtuels tels que Bitcoin ou Ethereum, les enregistrements « qui a envoyé et qui ont reçu » sont conservés. Les transferts ne seront possibles qu’entre « échanges sous licence ».

Actuellement, quatre principaux échanges cryptographiques dans le pays, Upbit, Bithumb, Korbit et Coinone, répondent aux normes gouvernementales et sont autorisés à négocier en KRW. Le plus grand échange crypto en Corée, Upbit serait en train de créer sa propre solution de règles de voyage appelée « VerifyVASP ».

