La Corée du Sud passe à la Corée du Nord via une zone démilitarisée

Un Sud-Coréen non identifié a fait une défection rare vers le Nord après avoir fait une évasion audacieuse à travers la zone démilitarisée fortement fortifiée, ont annoncé dimanche des responsables militaires sud-coréens.

Le transfuge a été repéré par la surveillance militaire sud-coréenne près de la partie est de la frontière, ont déclaré des officiers d’état-major interarmées.

Le Sud a envoyé des troupes pour récupérer l’individu, mais a échoué et a observé la personne traverser la frontière.

La Corée du Sud a envoyé un message à la Corée du Nord pour assurer la sécurité du transfuge, mais jusqu’à présent, la Corée du Nord n’a pas répondu, a déclaré à l’Associated Press un officier qui a requis l’anonymat.

Le transfuge a esquivé environ 2 millions de mines terrestres à l’intérieur et à proximité de la bande de 155 milles de long et de 2,5 milles de large, qui est également gardée par des clôtures en fil de fer barbelé, des pièges antichars et des troupes de combat des deux côtés.

Les troupes sud-coréennes ont regardé la personne traverser la frontière de la DMZ vers la Corée du Nord après une tentative de récupération infructueuse.REUTERS

En septembre 2020, l’armée nord-coréenne a abattu un responsable des pêches sud-coréen trouvé flottant dans ses eaux, conformément à ce que Séoul a appelé des règles anti-virus strictes qui permettaient de tirer sur toute personne traversant illégalement la frontière.

Alors qu’il est incroyablement rare que les Sud-Coréens fuient vers le Nord, environ 34 000 Nord-Coréens ont fait défection en Corée du Sud depuis la fin des années 1990, généralement via la Chine et rarement en traversant la DMZ.

Avec des fils de poste