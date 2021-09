La Corée du Sud pourrait changer totalement les politiques de paiement en ligne dans le monde

01/09/2021 à 12:11 CEST

En un coup pour Apple et Google, la Corée du Sud a adopté aujourd’hui une loi obligeant les principaux magasins d’applications à autoriser des méthodes de paiement alternatives. Le Wall Street Journal rapporte que le projet de loi, qui doit être approuvé par le président Moon Jae-in, oblige les détenteurs de plateformes à ouvrir leurs magasins. De plus, les nouvelles règles empêcheront les retards déraisonnables dans les approbations d’applications, ce qui a été décrit comme un moyen d’éviter les représailles contre les développeurs. Les entreprises qui ne se conforment pas à la décision risquent d’être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à trois pour cent de leur revenu national.

Le projet de loi pourrait avoir des ramifications mondiales étant donné les batailles que Google et Apple ont menées pour la domination de leur plate-forme d’applications. Les deux sociétés ont été critiquées pour la façon dont elles gèrent respectivement les magasins App et Play, et les régulateurs et les développeurs examinent leurs pratiques commerciales.

En juillet, 36 États américains ont déposé une plainte antitrust contre Google, craignant qu’il ne viole la loi antitrust, tandis que Apple a été impliqué dans des escarmouches bien documentées avec Epic Games et Spotify.. Les responsables aux États-Unis et en Europe, qui sont aux prises avec des préoccupations concernant l’avenir des paiements numériques, sont susceptibles d’examiner à la fois la loi sud-coréenne et la manière dont les deux entreprises y répondent.