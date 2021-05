La Corée du Sud réglementera les échanges de crypto-monnaie à la fin de l’été

La lutte pour réguler l’industrie de la cryptographie se poursuit dans tous les pays du monde. Beaucoup se sont demandé s’il était possible de réguler les crypto-monnaies, étant donné qu’il s’agit toujours d’une technologie en évolution qui cherche toujours sa forme finale, ses cas d’utilisation, son prix, etc. Mais, une chose qui peut être réglementée entre-temps, ce sont les entreprises qui travaillent avec la cryptographie, comme les échanges.

Dans cette mesure, la Corée du Sud a demandé aux bourses de crypto-monnaie opérant sous sa juridiction de se conformer aux nouvelles demandes de sécurité, et de le faire bientôt. S’ils y parviennent en juin de cette année, le pays pourrait obtenir son premier échange de crypto-monnaie réglementé au début du troisième trimestre.

L’effort de la Corée du Sud pour réguler les échanges

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le pays semble bien déterminé à y parvenir et à réorganiser le marché en lançant une bourse entièrement réglementée pour août ou septembre. Des rapports récents des médias locaux du pays ont également indiqué que les échanges doivent soumettre un rapport à la CRF (Agence d’analyse des informations financières de la Commission des services financiers). Il s’agit de l’autorité de régulation sud-coréenne, qui a pris plusieurs mesures pour réglementer l’espace.

La Corée du Sud a déjà interdit les crypto-monnaies, effectué un test de sa propre CBDC et commencé à taxer les crypto-monnaies. Maintenant, il prévoit de réglementer les bourses, qui ont déjà été invitées à suivre les lois de conformité, pour protéger ses clients.

L’un des ordres donnés aux bourses était d’obtenir l’agrément de l’ISMS (protection du Système de Gestion de la Protection de l’Information). Sur les 60 fournisseurs de services de chiffrement identifiés, une vingtaine ont déjà reçu la certification. Posséder ce document signifie que l’échange est capable de prévenir les attaques de piratage et les incidents de sécurité similaires.

En dehors de cela, les bourses doivent appliquer les procédures KYC et AML. Il n’y a actuellement que quatre bourses qui fonctionnent à l’aide de comptes de dépôt et de retrait de vérification de nom réel, à savoir Bitsum, Coinone, Upbit et Kobit. Il leur est demandé de soumettre un rapport à la CRF, bien qu’aucun d’entre eux ne l’ait encore fait.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent