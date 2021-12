La Corée du Sud reporte son intention de taxer la crypto jusqu’en 2023

Les investisseurs en actions ne paieraient d’impôts que pour les gains supérieurs à 50 millions de KRW (42 450 $ US), tandis que les investisseurs en crypto devraient commencer à payer lorsqu’ils atteindraient 2 122 $ de gains en capital, a déclaré Kim. De plus, les investisseurs pouvaient reporter les pertes d’actions pendant cinq ans, mais ne pouvaient pas du tout reporter les pertes cryptographiques. De plus, la taxe sur les actifs virtuels devait entrer en vigueur un an avant la taxe sur les plus-values, selon le directeur de la KBA.

Share