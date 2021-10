La Corée du Sud s’empare de la culture pop : comme ça "Jeu de calmar", BTS et "Parasite" ils sont devenus des phénomènes

(CNN espagnol) – L’industrie du divertissement sud-coréen l’a encore fait.

Alors que le monde anglophone continue de dominer la musique, les films et les séries télévisées et en streaming, il y a eu un changement notable : une augmentation constante de l’influence de la Corée du Sud.

Lorsque la chanson entraînante « Gangnam Style » du flamboyant rappeur sud-coréen PSY est devenue la première vidéo à être visionnée plus d’un milliard de fois sur YouTube, nous ne savions pas ce qui allait arriver.

Les groupes pop sud-coréens BTS et Blackpink nous ont montré des vidéos musicales pleines d’action et à gros budget, battant des records sur YouTube et d’autres plateformes sociales. Alors que « Parasite » a été le premier film étranger à remporter un Oscar du meilleur film et maintenant, la série « The Squid Game » pourrait devenir la série numéro un de Netflix.

Les Coréens utilisent le terme « hallyu » pour décrire le phénomène qui fait référence à la « vague coréenne » de divertissement qui s’est propagée à tous les pays de la région, et de plus en plus loin.

C’est pourquoi nous voyons de plus en plus fréquemment des artistes sud-coréens dans des programmes à portée mondiale. Le casting de « The Squid Game » a fait une interview – principalement en coréen – dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon début octobre, tout comme le réalisateur de « Parasite » Bong Joon-ho en 2019. De son côté, les membres de BTS ont été invités à plusieurs des émissions les mieux notées aux États-Unis Le covoiturage du BTS avec James Corden est l’un des plus regardés sur YouTube avec plus de 89 millions de vues.

Mais comment la culture pop sud-coréenne est-elle arrivée à l’ouest ?

Jung-Sun Park, professeur et coordinateur des études Asie-Pacifique à l’Université d’État de Californie à Dominguez Hills, a déclaré que les médias sociaux et Internet ont « totalement transformé les flux transnationaux de la culture pop ».

« Les différentes plates-formes de médias sociaux ont révolutionné la façon dont les gens trouvent et consomment la culture pop et ont considérablement diversifié les voies des flux et des influences de la culture pop », a-t-il déclaré à CNN. Dans le passé, les plates-formes médiatiques traditionnelles comme les stations de radio et de télévision ont contrôlé ce que nous voyons et entendons.

La culture pop d’Asie de l’Est offre aussi autre chose : la diversité.

Susanna Lim, professeure d’études asiatiques à l’Université de l’Oregon, a déclaré à CNN que les fans occidentaux exigent plus de diversité que par le passé. Elle donne l’exemple aux fans de K-pop, notant que beaucoup viennent d’horizons divers et peuvent également se sentir marginalisés par la culture américaine dominante.

« L’intérêt croissant pour la culture pop d’Asie de l’Est reflète l’évolution de la démographie et de la prise de conscience culturelle aux États-Unis et en Occident », a-t-il déclaré. La K-pop est pleine d’influences occidentales, elle peut donc être familière et inconnue pour l’utilisateur. Public occidental, Lim ajouté.

De son côté, Netflix a indiqué que ses investissements dans des contenus qui ne sont pas en anglais sont en croissance. Le géant du streaming a indiqué dans son dernier rapport financier de juillet que « les grandes histoires peuvent venir de n’importe où et être aimées partout », ce qui a été dit avant le lancement de « The Squid Game », mais le confirme certainement.

« Squid Game est sans conteste notre plus grande émission dans d’autres langues au monde. Cela ne fait que 9 jours et il y a de fortes chances que ce soit notre émission la plus réussie », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG et responsable du contenu chez Netflix, lors de la conférence Code Media 2021 de Vox fin septembre.

La série se classe au premier rang des 10 meilleures listes de Netflix dans 94 pays du monde et est la première série coréenne de la plate-forme à atteindre le numéro un aux États-Unis.

Qu’il s’agisse de la recherche de contenus plus diversifiés, du grand impact des réseaux sociaux ou d’une excellente stratégie de contenu par l’industrie, il semble qu’enfin les propos de Bong Joon-ho, directeur de « Parasite » se matérialisent.

« Une fois que vous aurez dépassé la barrière des sous-titres d’un pouce, de nombreux autres films incroyables vous seront présentés », a déclaré Bong Joon-ho, qui aux Golden Globes a utilisé un traducteur pour prononcer son discours de remerciement principalement en coréen.

