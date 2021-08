La Corée du Sud supprime 11 bourses de crypto-monnaie pour fermer

Comparer

La Commission des services financiers, le principal régulateur financier de Corée du Sud, aurait fermé certains échanges de crypto-monnaie. Cette décision est liée à des allégations de fraude sur ces échanges.

Le premier mouvement du FSC est d’arrêter temporairement les opérations d’environ 11 échanges cryptographiques sud-coréens moyens. Dimanche, The Korea Herald, une agence de presse locale, a affirmé que la décision du FSC était basée sur des opérations peu claires de ces échanges.

Le rapport indique que tous ces échanges auraient eu des comptes collectifs frauduleux et des activités illégales.

Selon un article de presse, bien que des sources inconnues de l’industrie soient citées, il n’y a pas encore de divulgation de nom des échanges. Cependant, ces échanges n’obtiendront probablement jamais l’approbation des autorités pour les opérations.

D’après des sources d’information, le FSC rejettera l’approbation opérationnelle pour tous les échanges cryptographiques concernés. En outre, ce régulateur financier sud-coréen prévoit d’appliquer des mesures réglementaires plus strictes sur les bourses mineures.

La nouvelle du crash présumé intervient au milieu de la récente suspension des opérations par un échange cryptographique mineur en Corée du Sud. L’une de ces suspensions est l’annonce faite par Bitsonic, un échange local de crypto-monnaie, vendredi.

Un article sur sa chaîne officielle Telegram a déclaré que l’échange entraînerait une perturbation opérationnelle temporaire en raison de défis internes et externes.

De même, CPDAX, un autre échange de crypto plus petit, a déclaré qu’il cesserait ses activités à compter du 1er septembre. Auparavant, la bourse Darlbit avait cessé ses opérations. C’était après avoir suspendu les retraits et les services de dépôt le mois précédent.

Cependant, le FSC n’a pas encore répondu à ses récents plans visant à bloquer ces échanges cryptographiques croissants.

Des mesures réglementaires plus strictes pour les échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud

Suite à la tendance récente des événements, il y a eu des mesures réglementaires plus strictes sur les échanges cryptographiques en Corée du Sud. Les régulateurs financiers du pays ont exigé une inscription complète pour toutes les plateformes de services cryptographiques locales.

Le marché des crypto-monnaies est florissant depuis quelques jours jusqu’à aujourd’hui | Source : Capitalisation boursière totale de la crypto sur TradingView.com

En outre, les autorités leur ont donné jusqu’en septembre pour établir des comptes commerciaux et des systèmes d’enregistrement non fictifs. Selon le rapport, les noms réels ou les comptes non fictifs des clients font partie des conditions préalables à l’exploitation de leurs entreprises.

Conformément à ses mesures réglementaires, le FSC prévoit d’interdire les échanges croisés entre les échanges cryptographiques. L’agence le considère comme un commerce illégal car il masque le flux des transactions.

Le cross trading est le moyen par lequel les plateformes de trading achètent ou vendent des ordres pour un actif sans que cela se reflète dans leur carnet d’ordres. De plus, le cross trading permet à ces échanges de crypto-monnaie de gagner des frais de trading. Par conséquent, votre interdiction aura un impact négatif important sur votre flux de revenus.

Les échanges cryptographiques moyens et les plus petits du pays ont été fixés par instructions. Il n’a pas été facile pour eux d’essayer d’obtenir l’approbation des autorités compétentes. Cependant, les plus gros coups comme Coinone, Korbit, Bithumb et Upbit ne sont pas intimidés par l’obstacle.

De plus, les récentes mesures réglementaires en Corée du Sud ont été étendues aux plus grands échanges cryptographiques du pays. Un rapport de Yonhap News révèle que l’agence de police métropolitaine de Séoul a convoqué une enquête lundi.

L’affaire était une fraude présumée reliant l’ancien président de Bithumb, la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays.

Image en vedette de Pixabay, Graphique de TradingView.com