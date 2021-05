Légal & Réglementation

La Corée du Sud surveillera le phishing de crypto-monnaie en raison des rapports de phishing élevés

Le ministère sud-coréen des sciences et des TIC travaille avec l’Agence de la police nationale coréenne pour détruire les sites Web de crypto-phishing en pleine croissance grâce à un nouveau système, rapporte Yonhap. Cela fait suite à une augmentation des tentatives de phishing ciblant les utilisateurs de crypto.

La Corée du Sud freine le crypto-phishing

La plate-forme exécutera un système de surveillance 24 heures sur 24 pour détecter et supprimer rapidement les faux sites Web.

Le ministère des TIC a révélé qu’il était devenu important de s’attaquer au problème en raison des rapports croissants de tentatives d’hameçonnage par SMS.

Ces messages texte incitent les utilisateurs de crypto-monnaie à saisir leurs identifiants d’échange et leurs mots de passe sur de faux sites Web où les escrocs les utilisent pour voler leurs fonds.

En à peine trois mois, 32 sites de phishing ont été identifiés et bloqués par le ministère. C’est plus que les 41 sites Web détectés au cours de l’année dernière.

La police mène une répression contre les sites Web de phishing depuis le début du mois de mars de cette année. Selon le rapport, la police a enquêté sur 21 cas dans lesquels des individus ont accédé aux comptes d’autres utilisateurs de crypto-monnaie et vendu leurs actifs.

Les attaques de phishing sont devenues de plus en plus sophistiquées, les criminels créant des e-mails et des sites Web qui ressemblent à la correspondance officielle de l’entreprise pour cibler des personnes en ligne.

Ils s’appuient sur des personnes qui mal orthographient les adresses Web et cliquent sur des liens qui pourraient compromettre leur sécurité. Un excellent exemple de sites Web de phishing trouvés et bloqués en Corée du Sud est Bithnub.com, créé pour attirer les clients de Bithumb vers un faux site Web et leur voler leurs informations de connexion.

La Corée du Sud devient difficile avec la crypto

Alors que les prix des crypto-monnaies continuent de monter en flèche dans ce pays d’Asie de l’Est, les autorités financières ont clairement indiqué leur intention de sévir contre toutes les activités de crypto-monnaie illicites.

Les régulateurs deviennent également stricts sur les échanges dans le pays. La Fédération coréenne des banques a récemment sonné l’alarme sur l’augmentation des volumes de trading altcoin dans les échanges cryptographiques du pays.

L’association serait préoccupée par les risques potentiels des banques fournissant des services de compte à des bourses surexposées aux altcoins. À cet effet, l’association bancaire a demandé à ses membres d’enquêter sur les pièces alternatives disponibles pour le trading sur les échanges cryptographiques.

En mars, le régulateur financier sud-coréen, la Commission des services financiers (FSC), a mis en œuvre une nouvelle règle suggérant de lourdes sanctions et amendes pour tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), y compris les bourses, qui ne signalent pas les transactions suspectes et ne conservent pas les données pertinentes. .

Cela a conduit certaines bourses à suspendre leurs échanges en Corée du Sud.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.