Juridique & Réglementaire

La Corée du Sud taxera les actifs cryptographiques détenus dans les échanges à l’étranger à partir de l’année prochaine

La Commission coréenne des services financiers rencontre également des bourses de cryptographie pour connaître leurs préoccupations concernant les nouvelles approches réglementaires.

Les Sud-Coréens devront commencer à payer des impôts sur leurs actifs cryptographiques détenus dans des bourses étrangères à partir de l’année prochaine.

Selon les nouvelles règles applicables à partir du 1er janvier 2022, avec une déclaration fiscale requise à partir de juin 2023, des impôts seront payés sur les soldes totaux détenus auprès d’entreprises étrangères d’actifs virtuels dépassant 500 millions de won (450 000 $) à la fin de chaque mois.

La violation des règles entraînera une amende de 10 à 20 % sur le montant sous-déclaré ou non déclaré.

Le montant sous-déclaré dépassant les 5 milliards de won, soit environ 4,5 millions de dollars, pourrait également entraîner des sanctions pénales, a rapporté Forkast, citant une annonce du service national des impôts de Corée du Sud.

La Corée du Sud travaille depuis un certain temps sur la taxation des transactions de crypto-monnaie. En avril, le ministre des Finances Hong Nam-Ki avait déclaré que la taxation des gains issus du trading de crypto est inévitable.

Les entreprises de cryptographie du pays ont également jusqu’en septembre pour s’inscrire en tant que fournisseurs de services d’actifs virtuels auprès du régulateur financier.

DooWanNam, co-fondateur de StableNode, qui travaille également avec le projet DeFi original MakerDAO, a également noté que la Commission des services financiers de Corée rencontrait plusieurs bourses de crypto-monnaie pour écouter leurs préoccupations concernant les nouvelles approches réglementaires.

Les plus grandes bourses coréennes comme Upbit, Bithumb, Coinone et bien d’autres ont obtenu la certification ISMS (Information Security Management System).

Selon DooWanNam, cela pourrait être un “prologue à la fermeture massive des bourses coréennes”, cependant, il ciblerait les bourses coréennes de petite et moyenne taille “de faible qualité”, affectant ainsi uniquement les pièces locales de faible qualité.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.