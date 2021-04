La Corée du Sud utilisera la blockchain pour empêcher la contrefaçon de passeports vaccinaux

La Corée du Sud, qui a commencé le déploiement du vaccin COVID-19 pour les résidents de plus de 75 ans, a révélé son intention d’utiliser la technologie de la blockchain pour certifier les prochains passeports vaccinaux pour les citoyens vaccinés.

Selon ., le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré lors d’une réunion gouvernementale qu’une nouvelle application mobile serait utilisée pour gérer les preuves numériques de vaccination et devrait être lancée plus tard en avril. La technologie blockchain sera utilisée pour s’assurer que les citoyens ne sont pas en mesure de forger des preuves d’avoir ostensiblement reçu un coup.

«L’introduction d’un passeport vaccinal ou« Green Pass »permettra uniquement à ceux qui ont été vaccinés de vivre le rétablissement de leur vie quotidienne», a déclaré Chung.

Les passeports vaccinaux sont également destinés aux voyageurs d’outre-mer, qui seront pris en charge par l’application et seront autorisés à entrer dans le pays sous réserve d’avoir une preuve certifiable d’avoir été vaccinés.

De nombreux pays et blocs internationaux, parmi lesquels la Chine, Israël et l’Union européenne, ont déjà adopté ou indiqué qu’ils étaient prêts à mettre en œuvre des passeports vaccinaux dans le pays et / ou à faciliter les voyages transfrontaliers au milieu de la pandémie COVID-19. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, sont encore politiquement divisés en interne quant aux avantages et inconvénients potentiels d’un tel régime de certification.

Quelle que soit son approche éventuelle des passeports vaccinaux, le Royaume-Uni, comme la Corée du Sud, a reconnu l’utilité de la technologie blockchain pour gérer les défis logistiques complexes de la procédure de vaccination elle-même. En outre, le gouvernement brésilien a indiqué son intention d’utiliser le cadre de la blockchain Hyperledger Fabric pour garder un œil sur ses propres citoyens vaccinés.