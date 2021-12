La coronarographie : une technique pour diagnostiquer le blocage artériel et prévenir la crise cardiaque

La coronarographie est une procédure peu invasive et aide à déterminer la présence de tout blocage. Le colorant injectable et les rayons X aident à créer des images détaillées de l’artère coronaire.

Par le Dr Ranganath Nayak,

Les crises cardiaques sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes, en particulier dans le contexte indien, où les données ont montré que 20 à 25 % des crises surviennent dans le groupe d’âge des moins de 45 ans. La meilleure façon de les diagnostiquer et de les prévenir est de subir un contrôle régulier et de ne pas ignorer les symptômes.

CONTEXTE

Les artères coronaires irriguent le cœur. Ces artères sont sujettes au rétrécissement ou au blocage complet en raison du dépôt de cholestérol ou de plaque avec un caillot super ajouté. Il en résulte une diminution de l’apport sanguin au cœur provoquant une crise cardiaque. La coronarographie est une technique permettant de déterminer la présence, la taille et l’étendue de l’obstruction des artères coronaires.

La coronarographie est une technique d’imagerie permettant d’évaluer la santé des artères coronaires. La coronarographie est une procédure peu invasive et aide à déterminer la présence de tout blocage. Le colorant injectable et les rayons X aident à créer des images détaillées de l’artère coronaire. Le patient ne ressent pas ou peu de douleur pendant la technique.

LES INDICATIONS

La coronarographie peut être recommandée dans les conditions suivantes :

Symptômes de maladie coronarienne, tels que douleur thoracique irradiant vers les mâchoires, le cou ou les bras, lourdeur de la poitrine, essoufflement, vertiges, perte de conscience, etc. Les résultats des tests d’effort cardiaque non invasifs sont anormaux.

TECHNIQUE

L’angiographie conventionnelle est la forme la plus ancienne d’angiographie qui consiste à faire passer un cathéter jusqu’au cœur à travers un vaisseau sanguin situé dans la région du poignet ou de l’aine. Un colorant spécial est injecté à travers le cathéter inséré dans les vaisseaux coronaires pour identifier le blocage dans les vaisseaux sanguins.

Le médecin obtient les informations nécessaires sur la santé de l’artère coronaire. Le résultat peut interpréter :

• Le nombre de vaisseaux touchés par la plaque

• Site et gravité de l’obstruction dans l’artère coronaire

• Le succès du pontage / angioplastie précédemment pratiqué.

Une forme non invasive d’angiographie coronaire est appelée angiographie coronarienne CT. Le colorant est injecté rapidement dans une veine périphérique. Une série de rayons X est prise pendant que le colorant circule dans les vaisseaux sanguins pour créer des images communément appelées angiogrammes. Avec les progrès de la technologie médicale, il est désormais possible de combiner l’angiographie traditionnelle avec un scanner ou une IRM qui permet une imagerie à plus haute résolution qui est sensible pour détecter les changements dans les muscles et les défauts structurels. La procédure dure environ 30 minutes à 2 heures et le patient sort généralement le même jour.

PROCÉDURE

Avant la procédure, l’équipe de l’hôpital évaluera de manière exhaustive les symptômes et les résultats cliniques du patient afin de déterminer si le patient est apte à subir une angiographie. L’équipe examinera les antécédents médicaux pour rechercher des informations sur les allergies médicamenteuses.

La procédure est réalisée dans un milieu hospitalier spécialisé appelé laboratoire de cathétérisme (Cath Lab). Le patient est légèrement calmé pour l’aider à se détendre mais reste conscient tout au long de la procédure. Pendant la procédure, le patient est connecté à un ECG pour surveiller le fonctionnement du cœur. Une petite incision est pratiquée dans l’une des artères de l’aine ou du poignet et un tube flexible très fin appelé cathéter est inséré à travers celle-ci pour atteindre le vaisseau sanguin à examiner. Une anesthésie locale est utilisée pour rendre la procédure indolore. Un colorant est injecté dans le cathéter et une série de radiographies sont prises.

Après l’angiographie, le médecin retire le cathéter et referme l’incision. Le personnel paramédical déplace les patients dans la zone de récupération où le patient est sous surveillance continue. Le médecin donne congé aux patients une fois que les paramètres vitaux sont stables.

RÉCUPÉRATION

Le personnel infirmier fournit des instructions détaillées lors de la sortie sur la façon de prendre soin à domicile. Il peut être conseillé au patient d’exercer une pression sur le site d’injection pendant un certain temps pour éviter les saignements et de boire beaucoup d’eau pour éliminer le colorant. Le patient doit également éviter les exercices intenses ou soulever des poids lourds pendant quelques jours.

RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires sont légers, mais peuvent rarement conduire à

Blessure à l’artère au site d’injection Infection Saignement excessif Réactions allergiques au colorant ou à d’autres médicaments utilisés pendant la procédure Crise cardiaque et accident vasculaire cérébral Blessure au rein Battements cardiaques irréguliers Pression artérielle basse

Il est conseillé aux patients de consulter immédiatement un médecin après l’intervention s’ils

Engourdissement ou faiblesse de la main ou de la jambe Rougeur, infection ou abcès au site d’injection Douleur thoracique Saignement au site d’injection .

(L’auteur est le cardiologue consultant à l’hôpital Manipal, Millers Road. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

