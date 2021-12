La corporatisation de l’immobilier post RERA

RERA a été la réponse aux maux qui ont fait des ravages dans le secteur immobilier.

Le secteur immobilier indien, nous en conviendrons tous, connaît progressivement un renouveau et l’activité de ce segment s’éloigne définitivement du carcan des défis lancés par la pandémie de COVID-19. Cependant, la question qui se pose toujours est de savoir si le secteur est vraiment à l’abri des tendances sans scrupules et si un acheteur de maison a vraiment le sentiment qu’un processus d’achat de maison est sûr, digne de confiance et transparent pour lui.

Les efforts du gouvernement pour réduire les défis dans le segment de l’immobilier indien sont louables. Il en faut beaucoup pour mettre en branle une transformation positive et diverses mesures du gouvernement ont prouvé que la bonne initiative avec la bonne intention peut faire des merveilles. Après la mise en œuvre de RERA, nous avons vu comment le secteur a été affecté dans son ensemble uniquement en raison des pratiques contraires à l’éthique de certains. RERA a été la réponse aux maux qui ont fait des ravages dans le secteur immobilier.

RERA, comme nous le savons tous, signifie Real Estate Regulatory Authority et le mot «réguler» est un verbe qui signifie «contrôler quelque chose en utilisant des lois ou des règles». Sans aucun doute, le «contrôle» est ce dont nous avons besoin pour déraciner les éléments sans scrupules qui dégradent le secteur et brisent les rêves d’acheteurs innocents et sans méfiance. L’essentiel de la RERA est de mettre en œuvre des règles strictes qui justifient chaque partie prenante de son droit et garantissent que la loi suit son cours si l’une des parties prenantes enfreint les règles.

Il existe quelques directives importantes de RERA et les principales d’entre elles sont mentionnées ci-dessous –

Aucun projet immobilier en construction ne peut être commercialisé sans l’approbation de RERA. Toutes les informations pertinentes doivent être publiées sur le site Web de RERA et tous les supports marketing doivent porter le numéro RERA pour que l’acheteur vérifie ce qui lui est promis et ce qui est approuvé conformément aux directives RERA de paiement maximum qui peut être collecté par le développeur avant d’enregistrer l’accord de venteModèle d’accord de venteMécanisme de compte d’entiercement pour empêcher le détournement de fonds par le développeur du compte de projet respectif afin d’assurer la construction et la livraison en temps opportun.Spécification claire de la date de livraison du projet et pénalité stricte pour le développeur en cas de retard de livraisonLe tribunal RERA offre un mécanisme de recours quasi-judiciaire à l’acheteur pour une audition et une décision rapidesFacilitation d’un règlement à l’amiable efficace et rapide par un arbitrage neutre séreux et bien définiEnregistrement RERA obligatoire pour les courtiers également

Outre les avantages directs mentionnés ci-dessus, il existe de nombreux avantages indirects de cet environnement réglementaire. L’un des changements majeurs est la consolidation du secteur. De grandes entreprises et des marques de confiance comme Godrej, Shapoorji Pallonji, L&T Realty, Mahindra, Lodha, Brigade Group, Prestige Group et bien d’autres prennent un positionnement majeur. Il y a plusieurs rachats et rachats par ces grandes marques. Tous sont très optimistes sur le secteur et ont élaboré de grands plans d’expansion.

Cette consolidation est un bon signal pour les acheteurs en raison de la valeur de la marque, du facteur de confiance et de la confiance que les acheteurs accordent aux entreprises. Ces sociétés redéfinissent la façon dont une entreprise est entreprise dans l’immobilier. De la conception du produit à la vente et à l’après-vente, l’objectif a été de ravir le client. Bien qu’il soit encore trop tôt pour commenter leur succès, leur intention est très positive, forte et claire, c’est-à-dire « le consommateur final est le roi et le roi doit être traité comme tel ».

Les investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, gagnent en confiance et l’argent afflue dans le secteur. Les investissements en capital-investissement ont explosé et les capitaux sont levés sous forme de QIP ou d’IPO, etc. Les sociétés d’investissement étrangères s’intéressent davantage à la suite du cadre réglementaire.

Une autre tendance à venir est que les grandes sociétés de courtage Proptech aident les développeurs ainsi que les courtiers à évoluer vers une ère fluide et transparente pour un acheteur et contribuent à rendre l’expérience de transaction d’un acheteur merveilleuse et mémorable. Ces entreprises tirent le meilleur parti de la technologie pour garantir aux acheteurs de maisons une expérience d’achat sans tracas et transparente et les courtiers immobiliers et les promoteurs immobiliers sont habilités et habilités à gérer efficacement leurs portefeuilles d’affaires.

Bien qu’un secteur immobilier indien complètement réformé puisse être tiré par les cheveux, certaines mises en œuvre positives par le gouvernement pour réglementer le secteur ont certainement déclenché des ondulations importantes de changement dans le secteur. Si le gouvernement continue d’adopter des stratégies pour relancer le segment, en le surveillant, en l’examinant et en le réglementant de très près, je crois fermement que nous pouvons inaugurer une ère de l’immobilier indien qui sera une aubaine pour chaque partie prenante du segment.

(Par Ashish Narain Agarwal, fondateur et PDG, PropertyPistol.com)

