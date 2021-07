La corporatisation d’OFB – Encore un long chemin à parcourir

Il est étonnant que le ministère de la Défense aspire à atteindre à travers la corporatisation de l’OFB les objectifs qui n’ont pu être atteints tout cela alors que le Conseil fonctionnait sous son contrôle administratif direct.

Par Amit Cowshish,

L’Ordonnance sur les services essentiels de défense (EDSO) promulguée par le Centre la semaine dernière rend illégal pour les plus de 70 000 travailleurs et officiers qui dirigent le réseau des 41 usines de munitions à travers le pays de faire grève contre la décision du gouvernement de transformer en société l’Ordnance Factory Board (OFB ) qui administre ces usines et autres organisations associées.

Bien que l’ordonnance ait pu éliminer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la décision tendancieuse, elle trahit également une séquence impulsive dans la prise de décision et l’absence d’une planification ou d’un plan adéquat pour atteindre les résultats escomptés. Le ministère de la Défense (MoD) a encore un long chemin à parcourir et franchit plusieurs obstacles pour parvenir à une pleine corporatisation et réaliser les avantages escomptés.

La recommandation de transformer l’OFB en société pour améliorer son efficacité a été faite par le comité Kelkar nommé par le ministère de la Défense en 2005, mais elle est restée dans les limbes jusqu’à ce qu’elle soit ressuscitée par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman en mai de l’année dernière dans le cadre du programme de réparation de la pandémie. économie sauvage. Comme le montrent les événements ultérieurs, cette annonce abrupte a été faite sans aucune base ni clarté d’objectif au-delà des notions nébuleuses de réformes de la défense nécessaires pour atteindre Atmanirbharat, ou l’autonomie, dans la défense.

La conséquence immédiate de l’annonce a été la décision des fédérations de travailleurs de se mettre en grève, qui a ensuite été retirée par celles-ci à la suite des violents affrontements dans la vallée de Galwan entre l’armée indienne (IA) et l’Armée populaire de libération de la Chine (APL). Le gouvernement a également accepté de se tenir la main et d’entamer des négociations avec les fédérations ouvrières, qui n’ont manifestement donné aucun résultat fructueux.

Comparaissant devant le Comité permanent de la défense en 2008, le Dr Vijay L Kelkar, président du comité éponyme qui a recommandé la corporatisation d’OFB, avait conseillé au comité de rencontrer d’abord les fédérations des travailleurs pour connaître leur point de vue. C’était un indicateur clair du premier obstacle auquel la corporatisation de l’OFB pourrait être confrontée et de la nécessité de le surmonter, mais il est évident que son avis n’a pas été pris en compte, ce qui a entraîné l’impasse après l’annonce précipitée et évitable de la décision du ministre des Finances l’année dernière.

Pendant ce temps, la pression a été renforcée par des fuites utiles du rapport interne de l’IA aux médias qui ont blâmé l’OFB pour 403 accidents entre 2014 et 2020 en raison de munitions défectueuses fournies par celui-ci, entraînant 27 décès et une perte de Rs 960 crore. Il a également été affirmé que ce montant aurait pu financer l’achat de 100 canons d’artillerie. Comme on pouvait s’y attendre, l’indignation qui en a résulté a renforcé les arguments en faveur de la corporatisation.

L’OFB a protesté que le rapport, qui n’a même pas été partagé avec lui, n’a pas compris qu’un mauvais entretien des armes à feu, des exercices de tir défectueux et des modifications de conception non validées des systèmes d’armes sont parmi plusieurs raisons de tels accidents. L’OFB a également souligné que sur tous les cas impliquant des victimes, dans lesquels l’enquête avait été achevée, seulement 2% lui étaient imputables et qu’entre 2011 et 2018, il y avait eu plus de 125 accidents impliquant des munitions provenant d’autres sources nationales et étrangères. .

Le coup de grâce de la réponse de l’OFB a été la déclaration selon laquelle les munitions défectueuses achetées à l’étranger pendant la guerre de Kargil en 1999 auraient pu financer l’achat de 55 canons d’artillerie supplémentaires. Sans surprise, toutes ces affirmations, remettant en cause la justification première donnée par l’IA à la corporatisation de l’OFB, ont été largement ignorées par les médias et la communauté stratégique qui continuent de considérer la corporatisation comme la panacée à tous les maux qui assaillent les usines de munitions.

Brisant l’accalmie qui a suivi, le Cabinet de l’Union a approuvé le 15 juin le plan de conversion de 41 usines de munitions gérées par l’OFB sous l’œil vigilant du Département de la production de défense (DDP) en sept sociétés sur le modèle des neuf entreprises du secteur public déjà existantes. (DPSU).

Nonobstant la décision du Cabinet et l’ordonnance qui a suivi, la voie à suivre pour transformer l’OFB en sept sociétés afin de fabriquer du matériel de défense de pointe et de pénétrer le marché lucratif des exportations, ce que le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré le principal objectif de la réforme, peut être cahoteuse.

Ceci est confirmé par le fait qu’un groupe de ministres habilité, dirigé par le ministre de la Défense, a été constitué pour superviser la corporatisation, ce qui implique que le gouvernement lui-même prévoit plusieurs obstacles qui nécessiteraient une intervention au plus haut niveau politique pour les surmonter. Ces obstacles pourraient être liés, par exemple, au statut des fonctionnaires et des travailleurs qui sont actuellement des employés du gouvernement, mais qui cesseront de l’être après la transformation en société.

La réorganisation des usines de munitions serait tout aussi difficile. Alors que quelques groupes d’usines de munitions sont colocalisés dans une station, comme dans le cas du groupe de cinq usines situées à Kanpur, plusieurs d’entre elles sont situées dans des stations isolées comme Chandigarh, Dehradun, Muradnagar et Nalanda. Il ne sera pas facile de les intégrer dans des entreprises viables en termes de répartition géographique et de compétence de base, remplir toutes les formalités légales et constituer des conseils d’administration appropriés, sans lesquels les économies d’administration, de production et de coûts ne peuvent être atteintes.

Des investissements énormes peuvent également être nécessaires pour moderniser et moderniser les usines afin qu’elles puissent fabriquer du matériel de défense de pointe et concurrencer le secteur privé en Inde et les fabricants étrangers sur le marché d’exportation. Cela peut s’avérer être un problème pour un ministère de la Défense impécunieux. La difficulté financière pourrait peut-être être surmontée par le désinvestissement ou la privatisation des sociétés, mais il s’agit d’un processus long et incertain.

Le ministère de la Défense étant confronté à une pénurie de ressources persistante et promouvant activement le secteur privé, les nouvelles sociétés risquent d’être évincées du marché de la défense car elles ne peuvent pas être transformées en maisons de production hautement efficaces capables de donner au secteur privé une course pour leur argent bientôt.

Il est étonnant que le ministère de la Défense aspire à atteindre à travers la corporatisation de l’OFB les objectifs qui n’ont pu être atteints tout cela alors que le Conseil fonctionnait sous son contrôle administratif direct. Il est également ironique que la communauté stratégique qui ne se lasse pas de fustiger les DPSU existantes pour être inefficaces, incapables de produire des équipements de pointe et sujettes à des dépassements de coûts et de temps, souhaite que sept autres sociétés soient ajoutées à la liste. des neuf unités existantes.

Dans les circonstances, il serait en effet étonnant que la corporatisation d’OFB soit achevée d’ici la fin de l’année comme prévu par le gouvernement et que les sociétés nouvellement formées commencent à produire les résultats escomptés immédiatement après. Il ne semble pas y avoir de plan en place pour faire face aux effets de la loi de Murphy, qui stipule que « tout ce qui peut mal tourner va mal ». Un excès de confiance non fondé ne remplace pas une détermination calculée.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

