La correction des prix Bitcoin n’est pas terminée !! Le prix BTC peut chuter à ce niveau !

Après avoir atteint l’ATH, le prix du Bitcoin est entré dans la phase de correction. Au cours des dernières 24 heures, la devise phare a fortement plongé et est tombée en dessous de 60 000 $. Pendant ce temps, la plupart des altcoins ont emboîté le pas et la capitalisation boursière globale de la crypto a perdu plus de 150 milliards de dollars depuis son pic du début de la semaine.

Le prix du Bitcoin entre en phase de correction !

Comme vous pouvez le voir dans le graphique, Bitcoin devrait tester la résistance à 63 500 000 $. En cas de percée réussie, les taureaux BTC pourraient éventuellement viser un nouveau record historique.

À la baisse, le support initial est proche de 60 200 $. Si le prix du Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus de ce niveau, le deuxième niveau de support à 58 800 $.

Le graphique journalier reste positif avec un support d’environ 59,6 k$, ce qui le replacerait au milieu de la forte tendance haussière qui a dominé l’action des prix depuis début octobre. Une période de consolidation latérale devrait préparer Bitcoin pour un nouveau mouvement plus élevé.

Un analyste s’attend à ce que le prix du Bitcoin baisse à niveau 57 000 $ !

Dans une vidéo récente, Michaël van de Poppe, analyste et trader crypto de Popular, a déclaré à ses 136 000 abonnés YouTube que la correction actuelle de Bitcoin n’est probablement pas encore terminée.

Sur la base des niveaux de Fibonacci, les précédents objectifs haut/bas et pivot à surveiller se situent à près de 57 000 $.

Poppe pense que «toute cette fourchette (57 000 $ – 59 000 $) que nous avons ici est en fait la zone que je veux voir soutenue afin de maintenir l’élan.«

Une fois que le BTC sera sorti de la phase de correction, les analystes s’attendent à une hausse des prix du BTC entre 25 % et 50 % une fois que le BTC aura retrouvé son élan haussier. Selon le calendrier quotidien, le prix du BTC pourrait encore atteindre 75 000 $ avec une divergence baissière mineure et un léger renversement. Le prochain rallye portera très probablement le prix du BTC vers le niveau de 90 000 $.

