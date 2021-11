La correction du marché pourrait être bientôt terminée, il est temps d’acheter à nouveau ; actions bancaires, les PSU devraient surperformer

Jusqu’à présent, l’indice de référence à 50 actions Nifty a corrigé de 6% par rapport à son sommet historique de 18 600. (Photo : REUTERS)

La correction du marché intérieur pourrait bientôt être terminée et l’indice Nifty 50 pourrait à nouveau défier les sommets de la vie à 18 600, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct. La société de courtage estime que la tendance haussière structurelle des marchés intérieurs est intacte et qu’il est maintenant temps pour les investisseurs de recommencer à acheter. Depuis mai 2020, à trois reprises, Nifty a atteint de nouveaux sommets après avoir subi une correction moyenne de 9 %. « Nous nous attendons à ce que Nifty maintienne le rythme de non-correction des plus de 9% observés depuis mai 2020 », a déclaré ICICI direct dans un rapport. Jusqu’à présent, l’indice de référence à 50 actions Nifty a corrigé de 6% par rapport à son sommet historique de 18 600.

Nifty trace son chemin vers 18600 ?

Les analystes d’ICICI Direct pensent que Nifty arrêtera toute chute dans la phase corrective actuelle vers 17100-16900 et formera une base plus élevée. « Dans un marché haussier séculaire, la correction secondaire est un phénomène courant. Ainsi, nous conseillons de commencer à accumuler des actions de qualité au stade actuel et une nouvelle baisse devrait être utilisée comme opportunité d’achat pour monter la prochaine étape vers 18600 d’ici décembre 2021 », ont-ils ajouté.

Bien qu’ICICI Direct conseille aux investisseurs d’accumuler des actions de qualité, la société de courtage n’exclut pas une autre correction de 2 à 3 % par rapport aux niveaux actuels. Cependant, une telle correction ne sera considérée que comme une opportunité d’achat supplémentaire, ont-ils déclaré.

Bank Nifty surperforme

Bank Nifty a enregistré une cassure en octobre et a atteint la barre des 40 000. ICICI Direct a déclaré que l’indice était en train de rejoindre les plus hauts majeurs de janvier 2020 à 32 502 et de février 2021 à 37 708, signalant une accélération de la hausse. « À l’avenir, nous nous attendons à ce que Bank Nifty continue sa surperformance par rapport aux indices de référence. Cette amélioration structurelle nous rend confiants quant à la révision de notre objectif à la hausse à 44 600 d’ici la fin décembre, car c’est l’implication de mesure de la cassure de la fourchette des sept derniers mois », ont-ils ajouté.

Secteurs à surveiller

Concernant les secteurs susceptibles de surperformer dans les prochains mois, ICICI Direct mise sur les valeurs bancaires. « L’indice bancaire est actuellement placé dans le quadrant des meilleurs résultats avec une amélioration à la fois en termes relatifs et en termes de mouvement », a déclaré ICICI Direct.

En outre, les actions PSU devraient continuer sur leur lancée positive, poursuivant leur progression. ICICI Direct est également haussier sur les actions automobiles et les actions métalliques, affirmant que la correction actuelle ouvre la voie à une récompense de risque favorable mise en place dans ces secteurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.