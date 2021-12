La corrélation BTC avec le S&P 500 atteint son plus haut niveau en 2021, les longs USD au plus haut niveau depuis juin 2019

Lors d’une autre journée folle sur les marchés des crypto-monnaies, les prix ont atteint des niveaux jamais vus depuis la mi-octobre ou septembre.

Au cours de cette vente brutale, le prix du Bitcoin est tombé à environ 42 000 $ sur le marché au comptant, ce qui représente un recul de plus de 39 % par rapport au sommet historique de 69 000 $ établi au début du mois dernier. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie juste au-dessus de 47 300 $.

Alors que Bitcoin n’est tombé qu’à 42 000 $ sur le marché au comptant, il a encore baissé sur les plateformes de produits dérivés. Sur Deribit, BTC s’est écrasé à un peu moins de 40 000 $ et sur Huobi à environ 28 800 $.

La paire de négociation BTC/USDC dans Huobi Global est tombée à 28801,87 $ lorsqu’elle a fortement chuté, montrant une profondeur insuffisante. pic.twitter.com/2J0Ll3rfFQ – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 4 décembre 2021

Comme nous l’avons signalé, historiquement, un mois rouge a entraîné un décembre rouge, et il reste maintenant à voir si les sentiments se rétabliront d’ici la fin du mois ou si nous nous consoliderons ici.

L’éther est quant à lui passé à 3 580 $ tandis que les contrats perpétuels sont tombés à environ 3 400 $. Bien que cela représente une baisse de 26,6% par rapport à 4 880 $ ATH, bien inférieur à celui de Bitcoin, depuis le 1er décembre, BTC s’est écrasé d’un peu plus de 26% tandis que l’ETH 22,5%.

L’ETH a maintenant récupéré à 3 900 $. Cette dernière vente est intervenue au milieu des appels à un retournement qui placerait Ether comme l’actif cryptographique numéro un. L’ETHBTC, quant à lui, est toujours au-dessus de 0,080.

Peut-être est-ce le reflet générique d’un excès de confiance dans le marché. Cependant, il n’y a pas de coïncidences sur les marchés. Surtout quand je peux cartographier lorsque les mêmes bouches fortes commencent à chanter et qu’une correction de 18 à 30% se produit à chaque fois pendant plus d’un an… https://t.co/daf2zJHaUu – IamNomad (@IamNomad) 4 décembre 2021

La capitalisation boursière totale de la crypto a maintenant atteint 2,33 billions de dollars, contre 3 billions de dollars au début du mois dernier et actuellement au niveau de début octobre.

Les goûts d’ICP, FIL, EOS, THETA, FTM, ONE, CRV, ZEC, LTC et NEO ont été le plus largués au cours des dernières 24 heures jusqu’à 27%, selon CoinGecko.

En tandem avec des actions

Cependant, le marché de la crypto n’a pas marché seul ; c’était plutôt en tandem avec le marché boursier mondial. En tant que tel, le coefficient de corrélation à 100 jours du Bitcoin et du S&P 500 a atteint son niveau le plus élevé de l’année à 0,33.

Vendredi, les actions n’ont d’abord augmenté que pour glisser alors que la croissance de l’emploi aux États-Unis a considérablement ralenti en novembre alors que 594 000 personnes sont entrées sur le marché du travail, le plus grand nombre en 13 mois. Mais le taux de chômage a chuté à un creux de 21 mois à 4,2 %.

La crypto a bien résisté au cours des 2 dernières semaines dans le contexte de la vente massive des noms de croissance / dynamique malgré la corrélation d’aujourd’hui. Ce n’est pas quelque chose qui s’est généralement produit au cours des 5 dernières années malgré les craintes de vente fiscale, de protection des bénéfices / portages, etc. en YE. pic.twitter.com/hY2eRlNo8N – John Street Capital (@JohnStCapital) 3 décembre 2021

Cette semaine, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également déclaré aux législateurs que la banque centrale américaine devrait envisager d’accélérer la réduction des achats d’obligations lors de sa réunion politique des 14 et 15 décembre.

Il s’agit de la pire performance d’ouverture de décembre pour les actions américaines en deux décennies.

Le dollar américain, quant à lui, est fort au-dessus de 96 et, conformément à ce positionnement long net en USD, a grimpé à 23,99 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis la mi-juin 2019. Pour Bitcoin, les positions courtes nettes ont grimpé à 1 691 contrats après être tombées au plus bas depuis la mi-juin. -Janvier à seulement 160 contrats la semaine dernière.

Sur ce qui s’est passé. Le consensus était que les marchés commerciaux fermant au rouge vendredi signifient un lundi sanglant. Les gens menaient ce récit en crypto. Couplé à l’incertitude imminente d’Omicron et au marché surendetté, cela a déclenché des liquidations en chaîne. C’est ça. – Lex Moskovski 🐙 (@mskvsk) 4 décembre 2021

Carnage cryptographique

Après début septembre, le marché de la cryptographie a connu son plus grand événement de liquidation avec 417 654 commerçants liquidés pour 2,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, Binance représentant 28% et OKEx 26% d’entre eux. Ces chiffres, cependant, sont sous-déclarés car Binance et Bybit limitent leurs données de liquidation.

En conséquence, l’intérêt ouvert a pris un grand coup. L’OI sur les contrats à terme Bitcoin est tombé à 17 milliards de dollars, au niveau de début octobre, en baisse de 41% par rapport à l’ATH début novembre. Avec cela, CME a remporté la première place avec 3,72 milliards de dollars OI, suivi de Binance à 3,56 milliards de dollars, selon Skew.

Quant à Ether, le total de l’OI est tombé à 9,81 milliards de dollars, contre 12,98 milliards de dollars le 1er décembre et 14,66 milliards de dollars le 10 novembre. Ici, FTX et Binance mènent tous deux à 2 milliards de dollars.

Maintenant que tant de levier a été éliminé du marché, le taux de financement s’est normalisé et est devenu négatif sur la plupart des échanges cryptographiques. Le taux de financement Bitcoin le plus élevé est actuellement sur Huobi à 0,01%.

Je dois le dire à haute voix, les ours avaient définitivement raison, certains notables là-bas. La direction à partir de là, l’imo continuera à dépendre des actions, ce qui n’est pas clair, mais tant que le financement restera, les chances négatives d’une autre correction brutale sont très faibles. pic.twitter.com/5CqgsKE0Uh – Alex Krüger (@krugermacro) 4 décembre 2021

Au cours de ce carnage cryptographique, les frais d’ETH ont grimpé à près de 1 000 gwei, ce qui rend extrêmement coûteux l’utilisation du réseau Ethereum pour les petits utilisateurs. De plus, la majorité des échanges ont cessé de fonctionner, ce qui signifie que les utilisateurs ne pouvaient pas profiter de la volatilité.

Mais dans le même temps, El Salvador a acheté ce creux, comme annoncé par le président Nayib Bukele mais a raté le fond de quelques minutes. Suivant les traces de Bukele, le fondateur de Tron (TRX) Justin Sun a également acheté 150 BTC lors de cette baisse.

El Salvador vient d’acheter la trempette ! ?? 150 pièces à un prix moyen en USD d’environ 48 670 $ 🥳#Bitcoin🎄 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 décembre 2021

Au milieu de l’assaut des ours, le facteur haussier est la métrique de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV), qui représente le rapport entre la capitalisation boursière flottante du Bitcoin et la valeur réalisée.

Au moment de la rédaction, le MVRV est tombé à 1,941, qui était à 2,98 en octobre et à 4,02 en février.

Dans son dernier rapport cette semaine, Ryan Selkis de Messari a noté que « si l’histoire devait se répéter, qu’est-ce que cela signifierait en termes de dollars ? Atteindre un MVRV de 3 à nouveau cette année nous amènerait à une fourchette de 100 000 à 125 000 $. Pas mal! »

« Le roi n’a pas de véritable rival », a-t-il ajouté.

Bitcoin BTC

47 356,08 $

0,00%

-16,84 %

-14,16 %

Ethereum ETH

3 954,86 $

+0.44%

-13,95%

-4,76%