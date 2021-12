La corrélation de Bitcoin avec le Nasdaq Tech-Heavy et le S&P 500 atteint un creux de plusieurs mois

Pendant ce temps, le dollar monte en flèche alors que la Fed devient belliciste, ce qui n’est pas bon pour Bitcoin car il a historiquement une corrélation négative avec l’indice DXY.

Cette semaine, le marché de la cryptographie profite des gains après la faiblesse des dernières semaines.

Bitcoin et le S&P 500 ont tous deux chuté la semaine dernière en raison de la faible liquidité du marché en raison des vacances de Thanksgiving aux États-Unis et de la nouvelle variante COVID renouvelant la peur du verrouillage. Pendant ce temps, les obligations se sont redressées avec les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui ont évolué à l’inverse des prix, chutant à 1,48%, connaissant leur plus forte baisse depuis mars 2020.

Lors de cette liquidation, le VIX a bondi de plus de 54%, tandis que l’indice MOVE a atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. VIX est l’indice de volatilité implicite – les attentes du marché des options pour les mouvements de prix à court terme – pour le S&P 500 et MOVE est pour les bons du Trésor américain.

Dans l’ensemble, les investisseurs ont été nerveux au milieu de l’incertitude de la politique monétaire, malgré le fait que les banques centrales fournissent toujours des liquidités abondantes.

Au cours des dernières semaines, la corrélation de Bitcoin avec les obligations a été plus forte que celle des actions car, lors de la vente des actions, les obligations se sont redressées et Bitcoin a récupéré la plupart de ses pertes au cours du week-end, selon le dernier rapport de Kaiko.

« La corrélation glissante de 7 jours de Bitcoin avec le Nasdaq 100 et le S&P 500 à forte technicité est sur une tendance à la baisse depuis début novembre, atteignant récemment un creux de plusieurs mois de -.6 et -.5, respectivement. »

Le dollar américain, quant à lui, connaît une volatilité. Mardi, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que le risque d’inflation avait augmenté et a suggéré de retirer le terme « transitoire », il a fait passer l’indice du billet vert de 95,5 à 96,6, pour tomber à 95,7 aujourd’hui. Actuellement, il vise à nouveau 96.

Dans un témoignage préparé pour le Congrès, Powell a également déclaré qu’Omicron pourrait prolonger les pressions inflationnistes, accélérant potentiellement le besoin de hausses de taux.

La hausse du dollar ne peut être ignorée en ce qui concerne la crypto, car historiquement, il y a eu une corrélation négative entre l’indice DXY et Bitcoin.

« C’est quelque chose que nous attendons puisque le BTC est généralement coté par rapport au dollar. Mais à long terme, un dollar trop fort est normalement perçu comme mauvais pour les marchés », a écrit Mick Herfken de Capriole Investments dans sa dernière note.

Selon le commerçant et économiste Alex Kruger, « La crypto est maintenant une histoire de forces d’adoption contre des forces macro », alors que la crypto se généralise tandis que la Fed devient belliciste.

« Les riches titulaires ont une aversion pour le risque, les nouveaux arrivants achètent leurs sacs. »

Commentant Powell parlant d’une accélération du tapering en décembre qui a poussé les marchés à la baisse, Kruger a déclaré que l’on s’attendrait à ce que la Fed fasse le contraire : « Il semblerait que la fonction de réaction de la Fed change. Ou est-ce? »

Il a souligné que ces discours sont écrits bien à l’avance, et Omicron est très nouveau, ne devenant un thème sur Thanksgiving que la semaine dernière, et « la Fed ne changerait jamais son point de vue avec deux jours calendaires de données ».

« Le prochain FOMC a lieu il y a deux semaines. D’ici là, la Fed fera entrer Omicron dans l’équation. Soit il ira de l’avant avec une réduction accélérée, soit pas si les gros titres d’Omicron deviennent très mauvais. »

7/ Quoi qu’il en soit, avant le discours de Powell, le marché retournait au trading de technologies de croissance et à la vente de valeurs cycliques compte tenu de la nouvelle menace Omicron. Il s’agissait d’un environnement commercial similaire à celui du 2e trimestre 2020, avec des taux, des matières premières et l’USD en baisse. – Alex Krüger (@krugermacro) 30 novembre 2021

Contrairement au marché boursier, les prix de la crypto ont bien résisté, et si les commentaires de la Fed ne seront pas suffisants pour changer la tendance des actifs à risque, les vents contraires sont certainement accrus.

Alors qu’Ether domine le marché, s’échangeant autour de 4 750 $, très proche de ses 4 875 $ ATH, Bitcoin se maintient également au-dessus des niveaux techniques clés. La moyenne mobile de 100 jours de Bitcoin et le nuage Ichimoku ont servi de support au jeton lors de son récent mouvement, et le même phénomène a été observé en septembre qui a déclenché une montée en flèche vers un niveau record.

Malgré l’action des prix du mois dernier, les fondamentaux de Bitcoin semblent toujours haussiers dans l’ensemble, ses réserves de change continuant de chuter à un nouveau plus bas en trois ans.

En décembre, selon Herfken, les éléments à surveiller incluent un contexte macro volatil, avec l’inflation et la politique monétaire qui dirigent le marché, un possible « rassemblement du Père Noël » et, historiquement, les cycles Bitcoin culminant en décembre, mettant fin au marché haussier.

