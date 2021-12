La corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 et le Nasdaq est en hausse alors que les marchés attendent la réunion du FOMC de la Fed

Pendant ce temps, la corrélation de Bitcoin avec l’or a été principalement négative, car la valeur refuge traditionnelle se négocie autour de 1 785 $ l’once, en baisse de 14% par rapport aux 2 075 $ ATH touchés en août 2020.

Bitcoin a connu un début de semaine difficile au cours duquel les banques centrales devraient se réunir et diriger les marchés.

En tandem avec BTC, les altcoins ont frappé encore plus fort, avec Ether tombant à environ 3 695 $, ce qui a fait chuter la capitalisation boursière totale de la crypto à 2 200 milliards de dollars.

« Ces anciens bénéficiaires de liquidités sont le canari de la mine de charbon, et ce que la Fed donne, ils s’apprêtent maintenant à le retirer », a déclaré Chris Weston, responsable de l’analyse chez Pepperstone Financial Pty Ltd. vent arrière de l’histoire de l’adoption.

En baisse depuis plus d’un mois, depuis que Bitcoin a atteint un sommet historique à 69 000 $ le 10 novembre, la principale crypto-monnaie est tombée à 45 750 $ lundi.

Le renouvellement des ventes au cours de la session asiatique a été à l’origine de la récente faiblesse de Bitcoin pic.twitter.com/evfAmMMo61 – bihedge (@bit_hedge) 13 décembre 2021

Malgré le dépassement de la moyenne mobile sur 200 jours à environ 46 720 $, nous sommes aujourd’hui de retour au-dessus de 47 000 $.

« Après toute baisse importante, le marché met du temps à établir une base, et c’est ce que nous constatons », a déclaré Vijay Ayyar de l’échange de crypto Luno.

Selon Glassnode, le nombre d’adresses Bitcoin actives a atteint son plus bas niveau depuis début octobre. Pendant ce temps, le volume des transactions est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-septembre.

Dans le même temps, les flux d’échange de Bitcoin ont chuté après avoir atteint un nouveau sommet en près de quatre mois au début de la semaine dernière. Les afflux actuels sont désormais proches des plus bas depuis avril 2015.

Chaque génération de vendeurs au plus bas doit apprendre par elle-même que le seul flux de commandes qui compte en crypto est sur @bitfinex https://t.co/3ypBAyKeGX – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 14 décembre 2021

La corrélation du Bitcoin avec les actions traditionnelles continue quant à elle d’augmenter au milieu de la hausse de l’inflation.

Comme nous l’avons signalé vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a relevé le taux annualisé le plus élevé d’une année à l’autre depuis les années 1980. Alors que les marchés traditionnels ont fortement réagi avant la clôture, Bitcoin a connu une baisse rapide lundi matin, contrairement à sa perception de couverture contre l’inflation.

« L’idée qu’à mesure qu’elle mûrissait, la volatilité s’atténuerait ne s’est pas vraiment concrétisée », a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex.

« La volatilité est mortelle et ses autres attributs supposés, comme une couverture contre l’inflation, semblent fallacieux. »

L’inflation a augmenté à l’échelle mondiale au cours de la dernière année en raison d’un rebond de la demande et des goulets d’étranglement de l’offre.

Selon le dernier rapport de Kaiko, les marchés émergents comme la Russie et le Brésil ont connu une croissance des prix significative par rapport aux marchés développés et, en réponse, ont augmenté de manière agressive les taux d’intérêt au cours des derniers mois.

Dans les économies développées, l’inflation américaine s’est accélérée pour atteindre un sommet d’environ quatre décennies tandis que l’IPC de la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis la création de sa monnaie fiduciaire.

Au cours des dernières semaines, les principales actions américaines ont été volatiles, atteignant un niveau record vendredi, tandis que les actifs cryptographiques ont connu un net recul en réponse à un environnement de risque croissant.

« Dans l’ensemble, la corrélation de Bitcoin avec les actions traditionnelles a augmenté tandis que sa corrélation avec l’or a été principalement négative », a-t-il noté.

Avec le sentiment d’aversion au risque qui motive la crypto et les actions, tous les regards sont désormais tournés vers la réunion de deux jours du FOMC de la banque centrale américaine en décembre.

La réunion de la Réserve fédérale débute mardi et les investisseurs s’attendent désormais à ce que la banque centrale annonce une accélération de la réduction de ses achats d’obligations et donne le signal d’au moins une hausse des taux d’intérêt l’année prochaine.

Les marchés parient en fait sur la première hausse des taux d’ici juin et une autre d’ici novembre.

Cette Fed belliciste soutient le dollar, qui a été relativement calme cette semaine, a atteint un plus haut d’une semaine et est actuellement proche de 96,4, en baisse par rapport au plus haut de 2021 de 96,9 atteint fin novembre, un niveau vu pour la dernière fois début juillet 2020 .

Mercredi prochain, nous saurons si les taureaux sont obligés de capituler ou si nous organisons un rassemblement du Père Noël en fin d’année. 14 h HNE – Alex Krüger (@krugermacro) 13 décembre 2021

Alors que l’euro a légèrement augmenté, la livre a glissé après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre l’impact de la nouvelle variante COVID-19. La Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre devraient également annoncer leur décision politique jeudi et la Banque du Japon vendredi.

« Cela laisse la barre très haute à la Fed pour livrer une » surprise belliciste « », ont écrit les stratèges de Westpac.

« Mais même si la Fed ne fait que répondre à des attentes élevées, elle a toujours une longueur d’avance sur la BCE, qui cherche des moyens de maintenir l’accommodement » après la fin de son programme en mars.

Bitcoin BTC

47 063,34 $

-0,35%

-1,86 %

-8,22%

Ethereum ETH

3 793,30 $

-0.10%

-3,26%

-13,46%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.