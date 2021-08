La corrélation entre le bitcoin et l’or devient négative, s’approchant de son plus bas niveau de 3 ans avec une diminution à venir

Bitcoin se maintient au-dessus de 45 000 $ après avoir dépassé les 46 800 $ mercredi, toujours en hausse de plus de 57 % depuis le début de l’année. L’actif numérique n’a pas vu ces niveaux depuis la mi-mai, ce qui renforce encore la moyenne mobile à 200 jours en tant que niveau de support potentiel.

La BTC a été forte malgré les données d’inflation moins qu’énormes à venir cette semaine. En juillet, l’indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains (IPC-U) a augmenté de 0,5%, ce qui correspond à la prévision consensuelle des économistes.

Même l’indice de référence, qui exclut les prix des aliments et de l’énergie, a bondi de 4,3% pour les 12 mois jusqu’en juillet contre 4,5% pour la même période jusqu’en juin. L’analyste Mati Greenspan a écrit dans son bulletin quotidien Quantum Economics,

« Le truc, c’est que… le bitcoin n’est pas vraiment une protection contre l’inflation. Son prix ne réagit pas aux données d’inflation comme le reste du marché, du moins pas en temps réel. Cependant… je peux voir comment les gens pourraient ne pas vouloir détenir de dollars sur un compte bancaire pour le moment.

Tout comme l’or numérique, le métal précieux, la valeur refuge traditionnelle, a également augmenté de plus de 4 % au cours des trois derniers jours pour atteindre près de 1 756 $ l’once. Cependant, les gains de l’or sont intervenus après son crash éclair à 1 687 $, contre 1 832 $ le 4 août.

L’or est actuellement en baisse de 7,51% depuis le début de l’année et est en perte ce mois-ci et ce trimestre de 3,37% et 0,52%, tandis que le bitcoin est en hausse de 8,90% et 29%, respectivement, par Skew.

Fait intéressant, avec cette décision, la corrélation d’un an entre l’or et le bitcoin est tombée en territoire négatif et atteint les plus bas jamais vus en 2019.

La corrélation réalisée entre Bitcoin et or à 1 an est devenue négative et se rapproche de ses plus bas de 3 ans. pic.twitter.com/own1CeRvlK – biais (@skewdotcom) 11 août 2021

Sur le plan macro, le tapering pourrait affecter à la fois les actifs et la discussion a déjà commencé à ce sujet. Mercredi, le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré que la banque centrale devrait commencer à réduire ses achats en octobre. Kaplan a dit,

“Je pense que si l’économie se déroule d’ici notre réunion de septembre … si elle se déroule comme je l’espère, je serais favorable à l’annonce d’un plan lors de la réunion de septembre et à un début de réduction en octobre.”

Le président de la Fed, Jerome Powell, n’a pas encore donné de prévision du moment où ils retireront la relance économique, qui implique 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires pour que les banques et autres prêteurs aient des liquidités.

Selon Kaplan, avec une activité économique et un emploi désormais plus sains, il est en mesure de « retirer bientôt le pied de l’accélérateur ». Il a déclaré que le processus de réduction devrait prendre environ huit mois et que l’éventuelle augmentation des taux d’intérêt en serait distincte.

Pendant ce temps, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu’il faudrait peut-être quelques mois pour que le marché du travail se rétablisse suffisamment pour réduire le soutien. “Nous nous rapprochons … Je ne sais pas exactement quand ce sera”, a déclaré Barkin, qui n’est pas encore prêt à s’engager sur un calendrier mais pense que “nous y arriverons dans les prochains mois”.

Rien que cette semaine, le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu’il envisageait le quatrième trimestre pour le début de la réduction. Il a déjà crayonné fin 2022 pour le début des hausses de taux. Compte tenu des progrès encore nécessaires sur le marché du travail, le début des achats de rognage se situe entre octobre et décembre et même plus tôt.

Pour le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren également, la baisse des normes d’emploi pourrait potentiellement être respectée d’ici septembre, et il est “favorable à aller relativement vite”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.