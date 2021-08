La corrélation entre les marchés boursiers indiens et américains est-elle faible – Découvrez

in

Plus la corrélation entre les marchés boursiers indiens et américains est faible, plus la diversification assure la stabilité d’un portefeuille.

À première vue, le marché boursier indien et les actions américaines se portent bien. Le Nifty 50 a franchi les 16000 pour la première fois et cherche à gagner du terrain. Alors que le Sensex, représentant les 30 plus grandes actions indiennes, est en hausse de près de 42% au cours des 12 derniers mois, le Dow 30, le baromètre de l’économie américaine, est en hausse de près de 31% sur la même période. Au fond, il existe de nombreuses opportunités sur le marché plus large des deux économies.

Cependant, examiner les rendements sur 1 à 3 ans peut ne pas être la bonne approche et toute corrélation doit être considérée sur une période plus longue. L’économie américaine, grâce à sa force inhérente, est connue pour avoir un effet stimulant sur l’économie mondiale. La Réserve fédérale américaine a pris des mesures adéquates pour s’assurer que l’économie américaine est non seulement sur la bonne voie pour atteindre ses niveaux d’avant Covid, mais est également en mesure de répondre à la demande croissante dans le monde post-Covid.

Si vous, en tant qu’investisseur indien, recherchez uniquement des opportunités sur le marché intérieur, vous courez le risque de ne pas détenir un portefeuille bien diversifié. Non seulement en termes de rendement du portefeuille, il existe également un jeu de devises dont vous pouvez profiter. « Il existe une forte corrélation entre les marchés indiens et américains en termes de monnaie locale à court et à long terme. Cependant, en termes de taux de change constants, les marchés indiens ont pris du retard par rapport aux marchés américains, car la dépréciation de l’INR a eu un impact négatif sur la performance des marchés indiens », informe Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Une faible corrélation incite certainement un investisseur indien à investir à l’étranger. « La corrélation entre les marchés américain et indien (ajustée pour le taux de change) a été comprise entre 0,1 et 0,2 au cours des 20 dernières années. Ceci est important à noter car, plus la corrélation est faible, plus la diversification est élevée, assurant la stabilité d’un portefeuille », déclare Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox.

Si vous construisez un portefeuille d’actions à long terme, la diversification géographique, en particulier dans les actions américaines, apporte la stabilité nécessaire à vos rendements. Détenant des actions de grande technologie du Nasdaq 100 ou des actions de petite et moyenne capitalisation dans Russell 1000 et Russell 2000, les opportunités sont nombreuses sur les marchés américains.

Comme le montre le graphique ci-dessous, il existe une faible corrélation entre les marchés boursiers indiens et américains. Le graphique montre les rendements sur une période de près de 10 ans de l’indice Russell 1000 Growth sur les marchés américains et Nifty 50 en Inde. La combinaison d’investissements avec une faible corrélation améliore l’efficacité et la diversification du portefeuille pour l’investisseur.

Source : Fonds commun de placement IDFC

L’indice Russell 1000 Growth est considéré comme un investissement sur les marchés américains et Nifty 50 comme un investissement en Inde. Les deux indices ont été rebasés à 10 000 en décembre 2011 pour arriver aux rendements glissants ci-dessus. Données au 30 juin 2021

La meilleure partie de la diversification au-delà des frontières est d’éviter toute mauvaise surprise en ce qui concerne la situation économique d’une seule économie. Alors que les deux économies indienne et américaine ont un avenir prometteur, la diversification aide à garder les risques sous contrôle. « Au final, investir sur le marché américain est une bonne stratégie d’exposition et de diversification à l’international. Cela devrait être fait avec un calendrier à long terme à l’esprit et un processus de gestion des risques en place », ajoute Bansal.

