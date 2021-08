La corrélation entre l’or, le Bitcoin et le S&P 500- The Cryptonomist ⋆ Crypto new media

in

La corrélation entre Bitcoin et S&P 500 augmente, tandis que le bitcoin et l’or restent indépendants, bien que moins fortement qu’il y a quelques jours.

Un graphique dévoilé par Santiment montre l’évolution des trois actifs de février à aujourd’hui :

📊 Au cours du mois dernier, #Bitcoin et le #SP500 ont été assez fortement corrélés, et cela inclut la légère baisse au cours des deux derniers jours. Pendant ce temps, la corrélation inverse entre le $ BTC et le prix de l’or s’est considérablement calmée. https://t.co/dvQUHVrYEH pic.twitter.com/lpwJBvkpbx – Santiment (@santimentfeed) 19 août 2021

De février à avril, le bitcoin, l’or et le S&P 500 ont eu une trajectoire à la hausse, puis en mai, ils ont pris des chemins différents. BTC a vu son prix divisé par deux, et le graphique montre donc la direction à la baisse, tandis que l’or et le S&P 500 sont restés à la hausse.

L’or et le Bitcoin ont tous deux connu des baisses en juin. Ensuite, Bitcoin a recommencé à augmenter tandis que l’or a continué de baisser. Ces derniers jours, cependant, BTC a suivi une tendance similaire à l’indice S&P 500.

La tendance de la corrélation entre l’or, le Bitcoin et le S&P 500

Hier, en fait, Bitcoin et S&P 500 avaient subi une baisse. Quant au S&P 500, la baisse actuelle intervient après un rallye ininterrompu. En fait, l’indice a grimpé à 4 479,26 points marquant un + 100 % par rapport aux plus bas de mars 2020.

Le moteur de cette tendance aurait été, d’abord et avant tout, le stimulus monétaire venant du gouvernement américain. Cependant, ce qui a déclenché le changement de direction actuel n’est pas seulement un retracement physiologique mais aussi la publication récente d’une réunion de la Réserve fédérale dont il est ressorti que le tapering (c’est-à-dire la fin des stimuli économiques) commencerait d’ici la fin de l’année.

De son côté, l’or a renoué avec la croissance ces derniers jours, s’éloignant du niveau critique de 1 750 dollars l’once. Pour l’or, l’obstacle à surmonter est le dépassement de 1 800 dollars l’once. L’or pourrait probablement traverser une phase de consolidation avant une éventuelle attaque sur 1 850 et 1 900 dollars l’once s’il dépasse ce seuil.

Mais il y a aussi de gros risques d’inversion de tendance, avec une descente à 1750 puis à l’épreuve des 1720 dollars.

Dans ce scénario dans lequel Bitcoin ne parvient pas non plus à franchir 48 000 $, revenant en dessous de 45 000 $, le débat sur la rivalité entre l’or et le BTC en tant que réserve de valeur revient fortement.

Le PDG d’Evolution Mining, Jake Klein, s’est récemment joint à cette discussion et a déclaré à CNBC :

“Je pense que la volatilité dans l’espace crypto va finalement conduire les gens à revenir à l’or.”

En effet, la baisse du prix de l’or pourrait être une excellente opportunité d’achat pour les investisseurs. Mais Bitcoin est fort à l’entrée de nombreux investisseurs institutionnels, qui l’onction comme de l’or 2.0.