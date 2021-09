La corrosion de l’atmanirbharta de l’Inde sur de l’acier inoxydable

Malgré les inconvénients inhérents tels que le coût du capital, la logistique et la dépendance à l’égard des matières premières importées, « l’acier inoxydable fabriqué en Inde » est compétitif par rapport à la plupart des économies développées.

Par Aruna Sharma

La vision de croissance accélérée de l’Inde est guidée par « Make in India ». Les MPME doivent être encouragées pour le double objectif d’une croissance soutenue et d’une croissance durable de l’emploi. Cependant, de nombreuses politiques, au lieu d’aider à atteindre les objectifs fixés, finissent par avoir un impact négatif. La suspension du droit anti-subventions vis-à-vis de la Chine et provisoire des droits anti-subventions vis-à-vis de l’Indonésie, annoncée dans le budget de l’exercice 22, a eu un impact négatif sur l’industrie indienne de l’acier inoxydable, les importations en provenance de Chine et d’Indonésie ayant augmenté de 177 % au cours des quatre premiers mois seulement. de FY22.

La décision de suspension – l’ouverture du marché des importations de produits plats en acier inoxydable à des prix de dumping/subventionnés en provenance de Chine et les investissements chinois en Indonésie (le préjudice subi par l’industrie indienne a été signalé après des enquêtes détaillées) – a offert de riches opportunités aux Chinois/ Exportateurs soutenus par la Chine. L’enquête a recommandé de poursuivre la protection des droits. Cependant, un changement soudain s’est produit dans le budget, et l’impact négatif de ces décisions est devenu apparent du fait de l’augmentation soudaine des importations. Les importations au cours des quatre premiers mois de l’EX22 ont augmenté de 177%, par rapport à la moyenne de l’EX21. Les importations en provenance d’Indonésie sont de 236 % plus élevées et celles de Chine de 334 % plus élevées. Le chiffre des importations de juillet est encore plus alarmant. La part combinée des importations en provenance de Chine et d’Indonésie atteint un niveau record de 76%, dont la part de la Chine est de 59%.

L’acier inoxydable, bien qu’il représente 3 % en volume (de l’acier total en Inde), joue un rôle essentiel en raison de sa « résistance à la corrosion », ce qui en fait un métal de choix. L’industrie indienne de l’acier inoxydable est « atmanirbhar » en termes de capacité et de capacité à servir notre nation ainsi qu’à exporter. L’acier inoxydable est respectueux de l’environnement, convivial et économique. Elle opère avec une marge relativement faible par rapport au reste de la sidérurgie. Par conséquent, il est plus vulnérable aux caprices du marché. Malgré les inconvénients inhérents tels que le coût du capital, la logistique et la dépendance à l’égard des matières premières importées, « l’acier inoxydable fabriqué en Inde » est compétitif par rapport à la plupart des économies développées.

Le gouvernement a pris des mesures proactives pour faire évoluer les normes BIS afin d’assurer une production de haute qualité, et les producteurs indiens ont relevé le défi, se prémunissant contre l’acier à haute teneur en nickel (bon marché mais nocif) exporté vers l’Inde.

Cependant, l’écosystème a été continuellement déformé en raison du dumping chinois et indonésien, où des subventions non conformes à l’OMC soutenues par les gouvernements chinois et indonésiens de 20 à 30 % prévalent. Cela a été établi par des enquêtes à travers le monde, y compris celles menées par le gouvernement indien. En conséquence, les entreprises indiennes, en particulier les MPME, languissent. La Chine parle de suppression des subventions, mais rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent ; une fois cela fait, le prix de la Chine sera non compétitif. Cependant, la Chine a investi en Indonésie pour déplacer l’Inde de sa position de n°2 dans l’acier inoxydable. Avec la suppression des droits compensateurs, l’Indonésie se développera aux dépens de l’Inde.

Il existe une croyance infondée selon laquelle les MPME qui fabriquent le produit final (en particulier les ustensiles) obtiendront des importations 7 à 8 % moins chères, mais avec les normes BIS et l’acier inoxydable abondamment utilisé, il est important d’avoir des produits finis conformes aux normes de qualité élevées. Les fabricants indiens sont capables de fournir une quantité et une qualité adéquates d’acier inoxydable à un prix compétitif.

La création de « règles du jeu équitables » contre la Chine et l’Indonésie rétablira la confiance dans la fabrication en Inde et encouragera les plans d’expansion. Cela permettra également d’économiser des devises étrangères, de stimuler la création d’emplois, d’aider les MPME à prospérer et d’accroître les investissements. La barrière soudaine à cela doit être renversée en imposant le droit anti-subventions à la Chine et le droit anti-subventions intérimaire à l’Indonésie.

L’auteur est économiste du développement et ancien secrétaire du gouvernement indien

