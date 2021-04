La corruption des médias hérités est au cœur de notre conflit national ⋆ .

Les faux reportages des médias sur la nouvelle législation électorale en Géorgie ont suscité une controverse qui a laissé des millions de personnes grossièrement mal informées et effrayé les électeurs, embourbé les grandes entreprises dans des frénésies de relations publiques à enjeux élevés, distrait le discours politique et aggravé les divisions du pays. En bref, c’est un exemple parfait de la façon dont les médias alimentent notre conflit national.

Dans ce cas, les médias ont régurgité sans critique l’hyperbole partisane des démocrates de Géorgie, traitant un récit que le parti avait stratégiquement élaboré pour vaincre la législation comme un fait et le transformant en un long et faux cycle de nouvelles nationales. Ce cycle de nouvelles a laissé au public l’impression que la législation était objectivement raciste.

Cette impression a effrayé et motivé le public, conduisant les employés à faire pression sur les dirigeants pour qu’ils agissent. Pire encore, la fausse couverture a conduit des millions de personnes à croire qu’un grand parti politique représentant la moitié du pays cherchait à réintégrer Jim Crow.

La couverture des principales publications de notre pays était si mauvaise qu’après quelques jours, même des libéraux comme le représentant du Minnesota Dean Phillips et Will Saletan de Slate ont commencé à faire marche arrière. Les responsables de la mauvaise couverture, qui constitue l’essentiel de la presse traditionnelle, ne semblent faire face à aucune conséquence.

Chez RealClearPolitics, Carl Cannon a écrit une chronique poignante sur l’absurdité offensive d’invoquer Jim Crow dans ce contexte.

«Lorsque Donald Trump a comparé sa mise en accusation à un lynchage, les parents vivants de Willie Edwards et d’Emmett Till ont qualifié cette comparaison d’ignorante et d’insensible et d’offensive. Ils avaient raison », a écrit Cannon. «Mais maintenant, Biden invoque l’histoire raciste et le fait pour marquer des points politiques partisans. Des millions d’Américains qui ont voté pour lui espéraient qu’ils n’avaient plus à écouter un tel blasphème de la part de la Maison Blanche.

Malheureusement, les médias ont repris cette tournure partisane, légitimant le récit du Parti démocrate en le présentant sous la bannière de la neutralité journalistique. Pour un aperçu plus clair des conséquences, lisez ce rapport du New York Times sur la frénésie interne de sociétés comme Delta et Coca-Cola, qui ont passé des jours à tâtonner pour répondre sous la pression des médias, des militants et du personnel.

Cette pression provenait entièrement de la désinformation colportée par les médias traditionnels. Sans la légitimation par les médias d’un récit partisan, les employés inquiets n’auraient pas tendu la main, les pressions externes d’une menace de relations publiques auraient été négligeables et les entreprises auraient pu se concentrer sur l’entreprise de nous emmener à la semaine de relâche et de fabriquer nos mixeurs. .

En conséquence, des jours de temps ont été gaspillés dans les grandes entreprises, les résultats financiers en prennent un coup, le cycle des nouvelles a ignoré des histoires plus importantes et des millions de personnes ont été mal informées sur un problème grave. D’un autre côté, les organes de presse ont généré du trafic Web et ont retenu les globes oculaires, ils ont donc profité de notre conflit et de leur échec.

À maintes reprises, les médias traditionnels rapportent à tort les principaux détails des grandes histoires. Prenez le rapport bizarre de «60 minutes» de dimanche sur le gouverneur Ron DeSantis, que Mollie Hemingway a éviscéré lundi. Sur ce même réseau le week-end dernier également, des mois après que les médias ont travaillé de concert avec Big Tech pour supprimer un rapport du New York Post, Hunter Biden a admis que le tristement célèbre ordinateur portable pourrait être le sien.

Il y a une longue liste de gros titres que les médias traditionnels se sont totalement trompés ces dernières années. Leur combinaison de partialité et d’incompétence garantit que la majeure partie de nos informations passe à travers un filtre et est déformée avant de se rendre au public, nous plongeant dans une réalité alternative extrêmement dangereuse qui nous laisse mal informés, divisés et méfiants. (Les médias, par exemple, adorent semer la peur sur les théories du complot. Mais ces théories deviennent plus attrayantes pour les gens en raison de la corruption abjecte des médias.)

Tout cela pour dire que les médias sont notre première fenêtre sur les affaires publiques. Cette fenêtre est manifestement brisée. L’exemple de la Géorgie n’est pas une exception, c’est la règle. La presse traditionnelle rapporte toujours des informations factuelles, met les journalistes en danger et révèle des détails importants. Mais cela transforme presque tout ce travail en de faux récits plus larges.

L’histoire bâclée de la Géorgie, que même les démocrates croient maintenant que les médias ont bâclée, devrait induire une certaine humilité dans la presse traditionnelle. Ça ne sera pas. Pour diverses raisons, ils refusent la plupart du temps de voir les fissures dans la fenêtre, ce qui ne fait qu’aggraver la situation, conduisant à un éclairage au gaz et à une exacerbation des défauts existants.

De plus, l’exemple de la Géorgie est également instructif pour illustrer exactement la part de notre conflit en aval des médias brisés. Si la presse avait pris la peine de couvrir l’histoire équitablement, nous aurions été épargnés une semaine de douleur et de division, les entreprises auraient été épargnées des jours de distractions frénétiques sur des problèmes inexistants, les législateurs auraient pu concentrer leur temps sur de vrais problèmes, et les électeurs auraient un rendu fidèle de la situation.

Les médias sont cassés, et cette rupture est la principale source des problèmes du pays. Les rédacteurs en chef doivent mettre leurs journalistes en échec et les éditeurs doivent vérifier leurs rédacteurs en chef. Étant donné l’improbabilité de cette correction de cap, les consommateurs peuvent aider en devenant des lecteurs de nouvelles qualifiés et en soutenant les nouveaux médias. Les politiciens peuvent aider en cessant de récompenser les mauvais acteurs avec des interviews et des scoops pour leurs propres stratégies de communication mal conçues.

Bref, les médias ne sont plus un problème secondaire en raison de leur parti pris partisan. Son parti pris idéologique s’est transformé en incompétence qui crée et aggrave à peu près chacun de nos problèmes en tant que pays, de l’efficacité de base à la confiance institutionnelle en passant par les relations raciales. Vaincre l’emprise des médias hérités sur la diffusion de l’information doit être une priorité absolue pour la gauche, la droite et le centre.