La cosplayeuse devient Angelina Jolie de The Eternals de Marvel

J’ai présenté le travail d’Alyson Tabbitha plusieurs fois ici sur Kotaku, parce qu’elle est tout simplement la meilleure. Son travail de maquillage est transformateur et, dans le passé, elle s’est transformée en tout le monde, de Wonder Woman à Jack Sparrow en passant par Leeloo Dallas.

Son dernier effort est Thena d’Angelina Jolie, de Marvel’s Eternals. Notez qu’il ne s’agit pas d’un cosplay complet ; il s’agit « juste » d’un test de maquillage, avec le costume complet pour un cosplay complet du corps, un travail en cours.

Mais quand même, putain de merde ! Chaque fois que je pense que c’est drôle et tout à fait invraisemblable que l’agent 47 puisse simplement entrer dans une salle de bain, changer de tenue et faire croire au monde entier qu’il est un nouvel homme, je devrais me rappeler que certaines personnes ont vraiment ce pouvoir, même si cela prend un peu de temps. plus long à appliquer les touches finales que Hitman pourrait nous le faire croire.

Vous pouvez voir plus de travail de cosplay d’Alyson sur sa page Facebook, et pour un aperçu détaillé de la façon dont elle travaille sa magie de maquillage, voici une vidéo récente montrant comment elle s’est cosplayée en tant que Cruella d’Emma Stone.

