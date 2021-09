La Costa Daurada et les Terres de l’Ebre, protagonistes des prochaines éditions de la Volta

28/09/2021 à 19:34 CEST

La Volta Ciclista a Catalunya et l’Office du tourisme de la Mairie de Tarragone ont conclu un accord selon lequel la manche catalane célébrera une étape de la course à la Costa Daurada dans sa prochaine édition, la 101e, à jouer en 2022 avec départ à Salou et arrivée à Cambrils, et une autre étape en 2023 à travers le territoire des Terres de l’Ebre, dans la 102e édition.

De cette façon, les meilleurs cyclistes et équipes du monde entreront sur le territoire de la démarcation de Tarragone pour se battre pour la victoire d’étape. La Volta fait partie du calendrier de l’UCI World Tour, la catégorie la plus élevée du cyclisme mondial et attire année après année des personnalités mondiales telles que Alejandro Valverde, Adam Yates, Richard Carapaz, Peter Sagan ou Geraint Thomas, entre autres.

Dans la 101e édition du Volta sera le protagoniste de la Costa Daurada, avec une étape commençant à Salou et se terminant à Cambrils, villes qui ont la certification de « Destinació de Turisme Esportiu & rdquor ;, et qui loueront le magnifique terrain de la région pour la compétition.

L’étape traversera des régions telles que le Priorat, le Baix Camp et Tarragonès, et sera à la hauteur des figures mondiales qui y participent, qui sont un exemple pour les nombreux cyclistes qui souhaitent redécouvrir de nouveaux territoires.

Le départ et l’arrivée se feront vers deux villes côtières telles que Salou et Cambrils, mais l’étape passera par des routes intérieures, avec des itinéraires à travers les montagnes de Prades et la Serra de Montsant comme scénarios naturels en arrière-plan et où les cyclistes devront affronter vers des ports qui sont déjà une référence pour tous les passionnés de cyclisme.

L’année suivante, 2023, et dans sa 102e édition, la Volta fera escale aux Terres de l’Ebre, où le terrain pour le cyclisme offre également d’excellentes performances. Les villes qui seront le départ et l’arrivée de cette étape seront annoncées dans un proche avenir, ainsi que la conception du parcours d’une étape qui promet de grandes émotions en raison de l’orographie du terrain et des grandes possibilités qu’il offre.

“La présence de la Costa Daurada et des Terres de l’Ebre dans la Volta est une vitrine privilégiée pour montrer nos atouts en tant que destinations touristiques de premier ordre, également dans le domaine sportif, et plus particulièrement pour les fans et les professionnels du cyclisme”, Le vice-président du Conseil provincial de Tarragone et président du Conseil provincial du tourisme, Meritxell Roigé, a souligné.

« Nous sommes très satisfaits de pouvoir visiter à la fois la Costa Daurada et les Terres de l’Ebre lors des deux prochaines éditions de la Volta. Ce sont deux domaines qui vont nous permettre de faire des étapes très attractives et décisives pour la victoire finale de la Volta. Notre objectif est de montrer le territoire catalan au monde, et la Costa Daurada et les Terres de l’Ebre sont idéales pour le cyclisme & rdquor;, a commenté le président de la Volta, Rubèn Peris.

Dans la dernière édition de la Volta, les images du signal international de la course ont atteint 190 pays, avec la télévision en direct sur les 5 continents dans une édition qui a permis à la manche catalane d’atteindre 100 éditions, une étape que seuls le Tour de France et le Giro d’Italia ont atteint jusqu’à présent dans les épreuves par étapes.

La 101ème édition de la Volta Ciclista a Catalunya se tiendra du 21 au 27 mars 2022, avec la présence des meilleures équipes et cavaliers du monde, qui chercheront à succéder au Britannique Adam Yates d’INEOS Grenadiers en finale vainqueur de l’épreuve, et ajouter son nom à une liste d’illustres coureurs tels que Miguel Indurain, Eddy Merckx, Jaques Anquetil ou Mariano Cañardo, parmi tant d’autres.