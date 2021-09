La cote d’approbation de Biden dans les sondages a chuté. Voici pourquoi.

Après près de huit mois de taux d’approbation de Morning Consult supérieurs à 50 pour cent, le président Joe Biden a plongé sous l’eau pour la première fois fin août. Et il y est essentiellement resté depuis.

Une enquête Morning Consult menée du 10 au 12 septembre auprès de plus de 15 000 électeurs inscrits a évalué le taux d’approbation de Biden à 47%, contre 49% de désapprobation. C’est une baisse d’environ 10 points par rapport à un pic en février et mars. (Le sondeur a ajusté sa pondération des résultats en juin.)

La trajectoire du sondage Biden de Morning Consult se synchronise avec le suivi des sondages de FiveThirtyEight, qui constate également que la cote d’approbation de Biden s’affaisse d’environ 54% le week-end du Memorial Day à environ 45% d’ici la fête du Travail.

La cause immédiate de la chute de Biden semble être le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan et la couverture critique qu’il a suscitée. Plus généralement, cependant, les cotes d’approbation de Biden ont chuté tout au long de l’été, l’optimisme quant à la fin de la pandémie de Covid-19 cédant la place aux nouvelles plus sombres concernant la variante delta et l’augmentation des cas et des hospitalisations.

« Une chose que nous avons vue dans nos sondages non seulement auprès du président – ​​nous suivons également les cotes d’approbation des 50 gouverneurs – une chose que nous avons vue tout au long de cette pandémie est que quelles que soient les décisions politiques qui sont prises, il y a un corrélation assez forte entre l’image de Covid et la cote d’approbation d’un gouverneur, et donc la cote d’approbation d’un président », explique Cameron Easley, rédacteur en chef de Morning Consult.

Consultation du matin

Bien que les circonstances varient, ce type d’érosion qui se produit six à huit mois après le début du premier mandat d’un président est loin d’être sans précédent.

Le président Donald Trump, vous vous en souvenez peut-être, est tombé sous les 40 % d’approbation à la fin de l’été et à l’automne 2017 après avoir poussé un projet de loi impopulaire visant à abroger l’Obamacare qui a échoué par un seul vote au Sénat, puis a suivi cela en défendant les suprémacistes blancs qui se sont ralliés à Charlottesville, Virginie. Peut-être de manière plus analogue pour Biden, en août 2009, la cote d’approbation du président Barack Obama est tombée en dessous de 50 % pour la première fois (selon Gallup) alors que les républicains s’agitaient publiquement contre sa volonté d’adopter une législation sur les soins de santé.

Pourtant, la diapositive d’approbation de Biden – venant au milieu des indications que les démocrates du Sénat n’ont pas les voix pour adopter un projet de loi sur les infrastructures humaines de 3 500 milliards de dollars qui était censé représenter l’une des principales réalisations législatives du président – ​​est un développement peu propice pour les démocrates. Ils se dirigent vers un cycle de mi-mandat, où le parti du président est généralement confronté à une bataille difficile pour conserver le contrôle de la Chambre, et avec un autre défi de Trump qui se profile probablement en 2024.

“Il est clair que Trump était dans une situation pire il y a quatre ans que Biden ne l’est maintenant”, a déclaré Easley. «Mais étant donné les marges de la Chambre et du Sénat, quel réconfort la Maison Blanche et l’administration Biden peuvent-elles prendre dans ce fait? Je ne pense pas vraiment que cela signifiera grand-chose pour eux.

Pour obtenir une vue à 30 000 pieds de la raison pour laquelle la cote d’approbation de Biden a baissé et de ce que cela signifie, Vox s’est entretenu avec Easley; une transcription de cette conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Aaron Rupar

Comme nous parlons aujourd’hui [on September 14], comment le nombre de Biden a-t-il résisté depuis qu’il est tombé en dessous de 50 % le mois dernier ?

Cameron Easley

Les chiffres d’aujourd’hui, qui sont basés sur des sondages menés du 12 au 14, nous avons son taux d’approbation à 47 % et son taux de désapprobation à 50 %. pour la première fois.

Aaron Rupar

De toute évidence, il y a une tendance à comparer ces chiffres avec ceux de Trump. Trump a-t-il déjà atteint 47 % dans le sondage Morning Consult, ou serait-ce un point culminant pour lui ?

Cameron Easley

Il a atteint 47%. Nous avons eu une sorte de période de lune de miel capturée dans nos sondages au début de 2017 que beaucoup de sondeurs ne remarquaient pas, mais finalement les choses sont revenues davantage à la moyenne de l’industrie.

Vous vous souviendrez qu’à cette époque, en août et septembre 2017, les choses étaient également assez brutales pour Trump. Le parti n’avait pas réussi à accomplir sa quête de plusieurs années pour abroger et remplacer Obamacare. Cela a causé beaucoup de conflits alimentaires internes entre le chef de la majorité au Sénat de l’époque, McConnell, et Trump lui-même – juste des trucs laides qui se sont répandus au grand jour. Et puis, bien sûr, les scènes horribles à Charlottesville et la façon dont Trump a répondu à celles-ci ont également contribué à faire baisser ses chiffres.

Donc, en regardant l’été 2017 et l’été 2021, ils étaient tous les deux assez mauvais pour le [presidents], tout bien considéré. Bien sûr, il convient de noter qu’à cette époque, il y a quatre ans, le plancher pour Trump était déjà apparemment beaucoup, beaucoup plus bas. À cette époque, il était à 43% et en août 2017, il était tombé à 39%.

Il est donc clair que Trump était dans une situation pire il y a quatre ans que Biden ne l’est maintenant. Mais étant donné les marges de la Chambre et du Sénat, quel réconfort la Maison Blanche et l’administration Biden peuvent-elles prendre dans ce fait ? Je ne pense pas vraiment que cela signifiera grand-chose pour eux.

Aaron Rupar

Obama a connu une baisse similaire à cette époque pour la première fois. Nous avons déjà parlé de la façon dont les sondages de Trump ont glissé lors de sa première chute au pouvoir. Ce n’est donc pas quelque chose d’inhabituel.

Est-il trop tôt pour que la Maison Blanche de Biden s’inquiète que son approbation soit sous-marine ? Peut-être vaut-il mieux avoir un reflux au début de votre mandat que plus tard.

Cameron Easley

Je pense que la principale préoccupation de la Maison Blanche en ce moment – et cela revient à quelque chose qui a été plus de tendance historique pour le Parti démocrate – est que lorsqu’ils sont au pouvoir, parfois leur base se désengage un peu. Et je pense que l’une des grandes questions pour les démocrates avant les mi-mandats de l’année prochaine est de savoir ce qu’il advient de leur enthousiasme sans que Trump soit autant impliqué dans l’équation.

Une chose que nous avons vue avec les retombées de l’image de l’Afghanistan est que le fort nombre d’approbations de Biden parmi les démocrates est tombé en dessous de 50% pour la première fois. C’est exactement là où ils en sont maintenant aussi. Donc je pense que c’est une préoccupation.

Nous avons vu quelque chose de similaire arriver à Trump il y a quatre ans, et ces forts nombres d’approbations parmi les électeurs républicains ne se sont pas vraiment rétablis jusqu’à ce que la loi fiscale soit promulguée. Donc, je pense que vous pouvez dire que ce récent mouvement de la cote d’approbation de Biden ajoute probablement un peu de pression à ce qu’ils ressentent en ce qui concerne la réconciliation et l’infrastructure.

Je ne pense pas que “Build Back Better” va complètement changer les perspectives à moyen terme pour Biden et les démocrates, mais je pense que le fait de passer les grandes priorités du parti contribuerait probablement beaucoup à renforcer l’enthousiasme de la base, et c’est quelque chose qui semble être un problème en ce moment qui pourrait être résolu dans quelques mois en passant ces priorités.

Aaron Rupar

La ligne de tendance des approbations pour Biden a progressivement baissé alors que Covid a connu une résurgence cet été. Quelle est votre idée du sentiment des électeurs sur le blâme que Biden reçoit pour Covid? Et si nous nous préparons à un autre hiver difficile avec des pics de cas et des hôpitaux pleins, à quel point cela sera-t-il politiquement problématique pour Biden?

Cameron Easley

Une chose que nous avons vue dans nos sondages non seulement auprès du président – ​​nous suivons également les cotes d’approbation des 50 gouverneurs – une chose que nous avons vue tout au long de cette pandémie est que quelles que soient les décisions politiques qui sont prises, il y a un joli forte corrélation entre l’image de Covid et la cote d’approbation d’un gouverneur, et donc la cote d’approbation d’un président. Nous avons vu cela continuer cet été.

En plus de simplement suivre la note d’approbation globale, nous suivons également la note d’approbation des problèmes, et nous avons vu les perceptions de la gestion de Biden de Covid et de l’économie baisser au cours de l’été, en particulier parmi les indépendants, à mesure que les cas et les décès augmentaient et que l’inflation augmentait. . Donc, je pense que si vous regardez comment Biden est passé d’une note d’approbation de 53% à une note d’approbation de 47%, la moitié de ce mouvement est l’Afghanistan, mais l’autre moitié, et la tendance à plus long terme, ne font que se dégrader. perceptions de sa gestion de Covid et de l’économie.

Aaron Rupar

Je pense qu’il y a une perception parmi les défenseurs de Biden sur la question de l’Afghanistan qu’il n’avait pas de bonnes options. Il aurait pu rester en Afghanistan et risquer une escalade si les talibans commençaient à attaquer les troupes américaines, ou avec le retrait, que nous venons de vivre, avec tout le chaos et l’attaque qui a tué 13 soldats devant l’aéroport de Kaboul. Je me demande donc si les sondages ont indiqué qu’une option ou l’autre aurait limité les dommages politiques pour Biden.

Cameron Easley

Ce que les sondages montrent, c’est que plus de la moitié des électeurs ont soutenu le calendrier et pensent que nous aurions dû nous retirer, mais le gros problème est la façon dont cela a été géré. Sondage après sondage a montré qu’une forte majorité d’électeurs désapprouvent la façon dont cela a été géré.

Lorsque vous regardez l’environnement médiatique et médiatique de l’année, l’histoire de l’Afghanistan est en quelque sorte la plus grande histoire depuis le 6 janvier en termes d’événements du monde réel qui sont filmés, que les gens peuvent voir. Vous voyez ces conséquences désastreuses pour les gens, et je pense que cela reste avec les gens, au moins pendant un petit moment.

Est-ce que je pense que cela suggère qu’avec le temps, la situation en Afghanistan devient moins une responsabilité politique pour Biden? Je le fais, je pense que cela suit. Si vous me demandiez si je pense que la situation avec Covid ou l’économie ou l’Afghanistan serait un problème plus important lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine, je dirais certainement Covid et l’économie. Mais néanmoins, je pense que la gestion du retrait par l’administration a eu un effet clair sur la popularité de Biden à ce jour.

Une erreur très médiatisée peut finir par avoir des répercussions sur la façon dont les électeurs perçoivent généralement l’administration d’un président. Évidemment, il est trop tôt pour que nous puissions dire si c’est le cas ici ou non.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?