La cote d’approbation de Biden dégringole alors que l’inflation monte en flèche aux États-Unis – la présidence à un niveau record | Monde | Nouvelles

La chute de sa cote d’approbation était en grande partie due à la désapprobation croissante de sections d’électeurs démocrates et d’indépendants. Les personnes interrogées dans le sondage ont dénoncé le gouvernement fédéral américain « dépenser mille milliards de dollars en routes, ponts et autres infrastructures ». Cependant, une légère majorité de ceux qui ont participé à l’enquête ont déclaré qu’ils étaient favorables à ce que le gouvernement fédéral américain « dépense environ deux mille milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et pour créer ou étendre les programmes préscolaires, de soins de santé et autres programmes sociaux ».

L’enquête d’évaluation de l’approbation a été menée par le Washington Post et ABC News.

L’approbation a révélé que 53% des Américains désapprouvent la façon dont M. Biden gère sa présidence jusqu’à présent.

Dans le sondage, six pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient aucune opinion sur la situation du président jusqu’à présent.

Cela laisse la cote d’approbation de M. Biden à 41%, une baisse par rapport à 44% en septembre.

Cependant, le dernier sondage d’opinion est une baisse significative par rapport à 50 pour cent en juin.

M. Biden était très populaire dans l’opinion publique à peine trois mois après le début de sa présidence lorsqu’il a reçu une note d’approbation de 52% en avril.

Le dernier sondage montre que le soutien de M. Biden diminue tant chez les démocrates que chez les indépendants.

L’enquête de novembre a révélé que 80 pour cent des démocrates ont déclaré qu’ils approuvaient le travail du président, il s’agissait d’un glissement par rapport à un ancien sommet de 94 pour cent en juin.

Les coûts de production dus aux problèmes de chaîne d’approvisionnement font augmenter les prix des biens et après de nombreux plans de relance, le dollar se déprécie avec la hausse de l’inflation.

Biden a reçu une note d’approbation de 39% sur sa gestion de l’économie et 47% ont approuvé sa gestion de COVID-19 dans la nouvelle enquête.

Le sondage s’est déroulé du 7 au 10 novembre.

L’enquête a été menée en posant des questions spécifiques sur les performances de M. Biden à 1 001 adultes américains.

Les données de l’enquête ont été recueillies par le biais de conversations téléphoniques.

La marge d’erreur dans le sondage était de 3,5 points de pourcentage.