La cote d’approbation de Biden est très mauvaise

La défaite des démocrates dans la course au gouverneur de Virginie et un concours plus serré que prévu dans le New Jersey cette semaine ont surpris beaucoup. Mais rétrospectivement, il y avait un signe d’avertissement flagrant: la cote d’approbation en baisse du président Joe Biden. Lorsque les présidents ont de mauvaises cotes d’approbation, leur parti a tendance à mal réussir dans les courses au scrutin descendant.

Dans la moyenne des sondages de FiveThirtyEight, l’approbation de Biden est tombée à 42,9%, avec une note de désapprobation allant jusqu’à 50,7%. Ce n’est évidemment pas bon d’être à près de 8 points sous l’eau, mais avec le contexte historique, la situation de Biden semble encore pire.

D’une part, la cote de désapprobation de Biden à ce stade de son mandat est plus élevée que celle de tous les présidents sauf un depuis l’avènement des sondages modernes. Seul celui de Donald Trump était plus élevé, d’environ 6 points de pourcentage, par rapport aux chiffres historiques de FiveThirtyEight.

Le taux d’approbation de Biden est déjà inférieur à celui de Barack Obama et de Bill Clinton juste avant leurs désastreux mi-mandats de 2010 et 1994 – l’approbation d’Obama était de 45% et celle de Clinton de 47,2%. Les démocrates ont perdu 63 sièges à la Chambre des représentants en 2010 et 54 sièges en 1994.

Quant à Trump, le taux d’approbation de 42,9% de Biden à l’heure actuelle n’est que légèrement supérieur aux 42% de Trump à la veille des mi-mandats de 2018, lorsque les républicains ont perdu 40 sièges à la Chambre.

La seule doublure argentée potentielle pour Biden est que la trajectoire des chiffres de Trump montre qu’une certaine amélioration au cours de la deuxième année est possible, bien que rare. La cote d’approbation de Trump a atteint son point le plus bas en 2017, mais s’est améliorée d’environ 5 points par rapport à 2018, ce qui l’a probablement aidé à éviter une défaite encore pire à mi-parcours. Il est possible que si les conditions dans le pays s’améliorent, les chiffres de Biden rebondissent.

Bien sûr, les choses pourraient aussi empirer.

Que s’est-il passé?

Les chiffres de Biden n’ont pas toujours été aussi horribles. Comme la plupart des présidents (à l’exception de Trump), Biden a commencé son mandat de manière assez populaire – selon le tracker de FiveThirtyEight, son taux d’approbation était d’environ 53% et sa désapprobation d’environ 36%.

Comme la plupart des présidents, il a également perdu un peu de cet éclat, mais à la mi-août, les choses semblaient toujours décentes pour lui – 50 % d’approbation et 43,8 % de désapprobation. Ce n’est pas si mal pour un président de l’ère polarisée moderne qui a gagné avec 51,3 % du vote populaire.

Puis les choses ont basculé. Au cours des deux dernières semaines d’août, alors que les gros titres étaient dominés par le chaos en Afghanistan alors que Biden retirait ses troupes, les chiffres du président ont chuté brusquement et sa cote de désapprobation a dépassé sa cote d’approbation pour la première fois.

Et les choses ne se sont jamais vraiment améliorées – en fait, elles ont empiré. Les médias ont quitté l’Afghanistan, mais la montée de la variante delta et de nouveaux problèmes économiques se sont fait sentir alors que l’été se transformait en automne. L’approbation de Biden n’a cessé de baisser, sa désapprobation n’a cessé d’augmenter et ses chiffres sont maintenant à leur pire niveau.

À la mi-août, une majorité d’Américains a approuvé Biden, et maintenant une majorité le désapprouve. En seulement deux mois et demi, il a perdu le pays.

Le moment du déclin de Biden fait qu’il est difficile de nier que le retrait tumultueux de l’Afghanistan a joué un rôle important. Mais ce n’est pas toute l’histoire. Biden avait déjà une tendance à la baisse, quoique plus lentement, auparavant, et a continué à baisser après que l’attention nationale se soit tournée ailleurs.

Une partie de cela pourrait être inévitable – une certaine frustration et des réactions négatives contre le président sont courantes avant les élections de mi-mandat – mais, encore une fois, les chiffres de Biden sont pires que ceux de Clinton ou d’Obama à ce stade. Bien qu’une perte de soutien pour le président puisse être courante, l’ampleur exacte de la perte de soutien peut varier.

Un facteur important est probablement que les Américains sont passés de la croyance, en juin, que la fin de la pandémie était imminente et que la reprise économique était là, à être brutalement réveillé par le delta et la hausse des prix au cours des mois suivants.

Dans un récent sondage national de NBC News, l’approbation nette des performances de Biden sur l’économie est passée de +9 en avril à -17 en octobre. L’approbation nette de sa gestion de la pandémie est passée de +42 à +4 au cours de la même période. Environ la moitié des personnes interrogées ont également donné à Biden des notes faibles pour la « compétence ».

De l’Afghanistan à son programme législatif en passant par l’économie et le coronavirus, le récit a été le même : que Biden patauge et est inefficace. Certaines de ces critiques sont justes; certains le blâment pour des événements hors de son contrôle. Mais pour avoir le moindre espoir d’éviter une catastrophe à moyen terme, cette perception doit changer.