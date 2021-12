La cote d’approbation de Biden sur l’économie et la pandémie atteint un nouveau creux

Son parti contrôle la Maison Blanche, ainsi que les deux chambres du Congrès. Il a présidé un programme de vaccination d’une rapidité et d’une expansion sans précédent, en réponse à la pandémie de coronavirus. Lui et son parti ont également fait adopter par le Congrès des projets de loi majeurs qui, entre autres, placent des centaines de dollars de chèques de relance dans les poches et les comptes bancaires des Américains. Et pourtant – la cote d’approbation du président Biden? C’est maintenant sous l’eau, en dessous de 50%, à la fois sur sa gestion de l’économie ainsi que sur la réponse à la pandémie.

Les politiciens aiment balayer ce genre de choses avec ce vieux canard sur le seul sondage qui compte étant celui du jour des élections. Néanmoins, la tendance en ce moment semble carrément sombre pour les démocrates, étant donné que nous sommes sur le point d’entrer dans une année d’élections de mi-mandat. Nous allons plonger dans les chiffres ci-dessous.

Note d’approbation de Biden – un tas de mauvais titres

La cote d’approbation de Biden sur le coronavirus est maintenant sous-marine pour la première fois. https://t.co/WN4bRjCrP2 – Jay Yarow (@jyarow) 10 décembre 2021

Le taux d’approbation du président Biden reste à 42%, à égalité au plus bas depuis son entrée en fonction, dans un nouveau sondage NPR/Marist. https://t.co/1t6GciOduQ – NPR Politics (@nprpolitics) 9 décembre 2021

« Je pense que le taux d’approbation de Biden doit être revenu au-dessus de 50 d’ici novembre pour que les démocrates aient une chance de conserver le Congrès », a déclaré Dave Wasserman, discutant des problèmes auxquels les démocrates sont confrontés avant les mi-mandats de 2022.https://t.co/ CUYEMR8pyC – MSNBC (@MSNBC) 9 décembre 2021

La cote d’approbation de Biden glisse en dessous de 50% avec les jeunes Américains: sondage https://t.co/89e2EBi6TR pic.twitter.com/yvrvy8bwlW – La Colline (@thehill) 1er décembre 2021

Les résultats de la dernière enquête CNBC All-America Economic, qui a interrogé 800 Américains à travers le pays, révèlent, entre autres :

La cote d’approbation de Biden sur sa réponse au coronavirus est maintenant sous-marine pour la première fois. Il est à 46% d’approbation, avec 48% de désapprobation. L’approbation de sa gestion de l’économie est une histoire encore pire. L’enquête l’a obtenu avec seulement 37% d’approbation, contre 56% de désapprobation. Bien sûr, des problèmes tels que l’inflation record et les grognements de la chaîne d’approvisionnement sont sans aucun doute en partie à blâmer.

« Le numéro (d’approbation) COVID est en fait, je pense, le plus important », a déclaré à CNBC Micah Roberts, le sondeur républicain pour l’enquête. « Tout comme COVID, ainsi va la présidence Biden, et cela s’avère vraiment être tout à fait vrai. »

La désapprobation s’est manifestée cette année sous la forme de choses comme le mouvement Let’s Go Brandon parmi les conservateurs. Ce qui a réutilisé une erreur commise par un journaliste à l’antenne, la transformant en un cri de ralliement anti-Biden (qui a également engendré quelques chansons à succès sur iTunes). Et ce mouvement ne ralentit pas. Un magasin Let’s Go Brandon a même ouvert ses portes, dans le Massachusetts, ces derniers jours.

Élections de mi-mandat

Aussi mauvais que tout cela puisse paraître pour le président, les choses semblent encore pires pour les démocrates du Congrès sur la base des derniers sondages.

Lorsqu’on a demandé aux répondants à l’enquête quel parti ils préféreraient contrôler le Congrès ? Les républicains se sont retrouvés avec un gain de 10 % sur les démocrates (44 % à 34 %). C’est la première fois au cours des 20 dernières années que les enquêtes CNBC et NBC ont identifié une préférence à deux chiffres des électeurs pour le contrôle républicain du Congrès.

Dans le même ordre d’idées, 41 % des répondants au sondage ont déclaré qu’ils pensaient que l’économie allait empirer l’année prochaine. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les démocrates sont également en train de tomber en disgrâce dans les résultats du sondage en ce qui concerne les principaux problèmes auxquels les électeurs sont confrontés, selon les électeurs. Ces problèmes sont l’inflation, suivie de la pandémie, puis de l’immigration, de la criminalité et du changement climatique.

Pour illustrer l’impact de l’inflation, Dollar Tree a récemment annoncé que la chaîne de magasins discount augmentait en permanence les prix de la plupart de ses produits à plus de 1 $. Cela survient alors que l’inflation américaine a récemment atteint son taux le plus élevé en 31 ans, avec des prix en forte hausse pour un large éventail de biens de consommation et de services.