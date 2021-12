La cote de l’action Paytm « surpondérée », Morgan Stanley voit une hausse de 43 % ; prix cible toujours inférieur au prix de l’introduction en bourse

L’action Paytm a reçu sa première note haussière, provenant de la société de courtage mondiale Morgan Stanley, avec jusqu’à 43% de hausse.

L’action Paytm a reçu sa première note haussière, provenant de la société de courtage mondiale Morgan Stanley, avec jusqu’à 43% de hausse. Les analystes de Morgan Stanley ont lancé la couverture de la société mère de Paytm, One97 Communications, avec une cote « surpoids » et un prix cible de 1 875 roupies par action. Le prix cible fixé par Morgan Stanley est toujours inférieur au prix auquel les actions Paytm ont été proposées lors de l’introduction en bourse. Le cours de l’action Paytm a chuté de 40 % par rapport à son prix d’introduction en bourse depuis sa cotation en novembre. Morgan Stanley était l’un des Book Running Lead Managers de l’offre publique initiale de Paytm. L’action Paytm a augmenté de 2,45% mercredi, se négociant à 1 342 Rs par action.

Cibles haussières, de base et baissières

Cas de base le prix cible est fixé à 1 875 roupies par action. Ici, Paytm devrait enregistrer une croissance des revenus de 43% TCAC au cours des cinq prochaines années, la part des services financiers/commerce et cloud passant à 39% contre 27% actuellement.

Taureau cas le prix cible s’attend à ce que l’action se rallie à 3 800 roupies par action. Dans un tel scénario, Morgan Stanley a généré des revenus de Rs 260 milliards au cours de l’exercice 2026, soit 57% de plus que le scénario de référence.

Étui à ours scénario peut voir le stock chuter encore à Rs 800 par action. Ici, les analystes s’attendent à des revenus de Rs 83 milliards d’ici 2026. « Cela est dû à la réduction des frais de paiement numérique sous les portefeuilles/cartes de crédit, à une livraison plus faible sur la souscription de prêts dans les services financiers et à une faible exécution des revenus publicitaires dans le segment cloud/commerce », ont-ils déclaré. .

Bien placé avec grand TAM

« Grâce à sa plate-forme de paiement numérique, nous pensons que Paytm a construit un moteur d’acquisition de clients puissant, qui a atteint une échelle significative – à la fois auprès des consommateurs et des commerçants », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans le rapport. Ils ont ajouté que l’Inde a une architecture technologique distinctive et est considérablement sous-pénétrée dans les services financiers, un domaine où Paytm est bien placé pour bénéficier des partenariats banque/NBFC, et de ses services/commerces financiers de vente croisée rapide à faible coût différentiel. « Avec la montée en puissance des services financiers, nous prévoyons une forte croissance des revenus et de la rentabilité au cours des cinq prochaines années », ont-ils ajouté.

Les analystes de Morgan Stanley pensent que Paytm peut connaître une forte croissance sur ses marchés adressables. Les paiements marchands numériques de détail de Paytm devraient croître de plus de 5 fois pour atteindre 1,8 billion de dollars d’ici l’exercice 2025-2026 ; les décaissements verticaux de prêts aux particuliers/PME peuvent atteindre un TCAC de 23 % à 0,9 billion de dollars au cours de la même période ; les services commerciaux devraient croître à un TCAC de 25 % au cours des cinq prochaines années pour atteindre 300 milliards de dollars. Les analystes estiment que l’EBITDA de Paytm atteindra l’équilibre au cours de l’exercice 2025.

Estimations justifiées ?

« Nous évaluons PAYTM à 17 milliards de dollars en utilisant une méthodologie EV/revenu, qui est appliquée à nos estimations de revenus en F26 (cinq ans) et actualisée pour arriver à notre objectif de prix de 1 875 Rs », a déclaré Morgan Stanley. La société de courtage a comparé Paytm avec des sociétés de technologie financière cotées aux États-Unis et en Australie. «Nous considérons des acteurs tels que Affirm Holdings Ltd, PayPal et Square aux États-Unis et Afterpay en Australie. Nous convenons que la rentabilité actuelle de ces acteurs est supérieure à celle de PAYTM. Cela dit, nous pensons que la rentabilité de PAYTM peut être comparable à celle de ces acteurs car il augmente la part des revenus des services financiers/du cloud et du commerce », ont-ils ajouté.

