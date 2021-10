La cote de l’emploi de Biden tombe à 42% dans le sondage NBC News un an à partir de la mi-session

Le président américain Joe Biden vérifie sa montre lors d’un événement sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale à travers la pandémie et la reprise de la maladie à coronavirus (COVID-19), en marge du sommet des dirigeants du G20 à Rome, Italie, le 31 octobre 2021.

Une majorité d’Américains désapprouvent désormais les performances professionnelles du président Joe Biden, tandis que la moitié lui attribue de faibles notes pour la compétence et l’unité du pays, selon les résultats du dernier sondage national NBC News.

De plus, l’enquête révèle que 7 adultes sur 10, dont près de la moitié des démocrates, pensent que la nation va dans la mauvaise direction, ainsi que près de 60% qui considèrent négativement la gestion de l’économie par Biden à peine neuf mois après le début de sa présidence.

Un an avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine et moins d’une semaine avant la course étroitement surveillée de Virginie au poste de gouverneur, la position inférieure de Biden a également fait des ravages sur son parti: les démocrates suivent les républicains sur quel parti gère mieux l’économie, l’inflation et l’immigration, alors qu’ils ‘ J’ai perdu du terrain sur des questions comme l’éducation et le coronavirus.

« Les démocrates sont confrontés à un pays dont l’opinion du président Biden est devenue fortement négative depuis avril », a déclaré le sondeur démocrate Jeff Horwitt de Hart Research Associates, qui a mené l’enquête avec le sondeur républicain Bill McInturff de Public Opinion Strategies.

« La promesse de la présidence Biden – les connaissances, les compétences et la stabilité dans les moments difficiles – ont toutes été remises en question », a poursuivi Horwitt.

« Ce que les gens ont voté, c’est la stabilité et le calme », ​​a ajouté son collègue sondeur démocrate Peter Hart. « Et ce qu’ils ont eu, c’est l’instabilité et le chaos. »

Dans le sondage, 42% des adultes disent qu’ils approuvent le travail global de Biden en tant que président – ​​une baisse de 7 points depuis août, une grande partie de l’attrition provenant de parties clés de la base démocrate.

C’est comparé à 54% qui disent qu’ils désapprouvent le travail du président, qui est en hausse de 6 points depuis août.

En utilisant les données historiques de Gallup, le taux d’approbation de Biden dans ce sondage (42 %) est inférieur à celui de tout autre président moderne de première année à un moment similaire, à l’exception clé de Donald Trump (dont l’approbation était en moyenne de 37 % à l’automne 2017).

Parmi un ensemble plus restreint d’électeurs inscrits, la cote d’emploi de Biden s’élève à 45% qui approuvent, 52% qui désapprouvent – ​​une baisse par rapport à 50% qui approuvent, 48% qui désapprouvent il y a deux mois.

Le sondage NBC News intervient après un été et un début d’automne difficiles pour le président de première année, alors qu’il est confronté à une nouvelle vague de cas et de décès de coronavirus, aux retombées du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, à la hausse de l’inflation, à un nombre d’emplois décevant et à des querelles démocrates à propos de L’agenda législatif de Biden.

Plus récemment, cependant, les cas et les décès de Covid-19 sont à nouveau en baisse, et les démocrates de Capitol Hill ont progressé sur les priorités législatives de Biden, mais n’ont toujours pas franchi la ligne d’arrivée.

Le sondage révèle que 40% des Américains approuvent la gestion de l’économie par le président (en baisse de 7 points depuis août) et 51% approuvent sa gestion du coronavirus (en baisse de 2 points).

Peut-être encore plus troublant pour Biden, seulement 37% des adultes lui donnent des notes élevées – sur une échelle de 5 points – pour être compétent et efficace en tant que président, et seulement 28% lui donnent des notes élevées pour l’unité du pays.

En revanche, 50 pour cent lui attribuent des notes faibles pour sa compétence et 51 pour cent lui attribuent des notes faibles pour l’unité du pays.

Enfin, la note favorable/défavorable de Biden dans le sondage (40 % positive, 48 % négative) est presque identique à celle de Trump dans le même sondage (38 % positive, 50 % négative).

C’est un changement par rapport aux élections générales de 2020, lorsque la note favorable/défavorable de Biden était nettement plus élevée que celle de Trump.

71% disent que la nation est sur la mauvaise voie

Toujours dans le sondage NBC News, 71% des Américains disent qu’ils pensent que le pays va dans la mauvaise direction, en hausse de 8 points depuis août.

Cela comprend 93 % des républicains, 70 % des indépendants et même 48 % des démocrates.

« Quand vous voyez une mauvaise piste de 71 pour cent, c’est une lumière rouge clignotante », a déclaré McInturff, le sondeur GOP. « Ces gens nous disent que cela ne va pas bien. »

Interrogés sur l’avenir du pays, seulement 41% des personnes interrogées dans le sondage disent que les meilleures années de l’Amérique sont en avance, tandis que 53% disent que ses meilleures années sont en retard.

Malgré ce pessimisme, cependant, l’enquête montre des signes d’optimisme concernant le coronavirus et l’économie.

Une majorité de personnes interrogées – 56% – pensent que le pire est passé en ce qui concerne le coronavirus, qui est en hausse de 18 points par rapport à août, lorsque la variante delta commençait à se répandre à travers le pays.

Et 30 pour cent des Américains disent qu’ils avancent en ce qui concerne leur situation financière, tandis que 45 pour cent disent qu’ils restent là où ils sont. C’est à comparer avec 24% qui disent qu’ils sont en train de prendre du retard ou de reculer.

Vers 2022

Dans la perspective des élections de mi-mandat de 2022, qui auront lieu dans un an, 47% des électeurs inscrits déclarent préférer un Congrès contrôlé par les démocrates, tandis que 45% disent qu’ils veulent des républicains aux commandes – essentiellement inchangé par rapport à août.

Mais le GOP bénéficie d’un avantage d’enthousiasme significatif à ce stade du cycle électoral, avec 69% des républicains exprimant un niveau élevé d’intérêt pour les mi-mandats (sur une échelle de 1 à 10), contre 58% des démocrates qui détiennent le même niveau d’intérêt.

Lorsqu’on leur demande quel parti gère le mieux des problèmes particuliers, les républicains détiennent des avantages à deux chiffres sur la sécurité des frontières (de 27 points), l’inflation (24 points), la criminalité (22 points), la sécurité nationale (21 points), l’économie (18 points) et être efficace et faire avancer les choses (13 points).

En revanche, les démocrates détiennent des avantages à deux chiffres sur l’avortement (de 10 points), le coronavirus (12 points) et le changement climatique (24 points), mais tous ces avantages sont inférieurs à ceux dont le parti a bénéficié lors des élections de 2020.

Trump sera-t-il un facteur – ou non ?

Enfin, le sondage révèle que 20% des électeurs inscrits disent que leur vote en 2022 sera un signal d’opposition contre Trump et 21% disent que ce sera un signal d’opposition contre Biden.

Une majorité d’électeurs – 52% – disent que leur vote ne sera pas un signal pour Trump ou Biden.

« Peu de moi indique que Trump, un an après les élections, est un personnage unique qui motive le vote », a déclaré McInturff.

Le sondage NBC News a été mené du 23 au 26 octobre auprès de 1 000 adultes – dont 650 n’ont été joints que par téléphone portable – et il présente une marge d’erreur globale de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

La marge d’erreur pour les 820 électeurs inscrits au scrutin est de plus-moins 3,4 points de pourcentage.