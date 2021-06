La côte des moustiques renouvelée pour une deuxième saison sur Apple TV+ ⋆ .

Apple TV+ a officiellement renouvelé l’adaptation en série de Justin Theroux de La côte des moustiques pour une deuxième saison. Ce renouvellement précède la finale de la première saison du drame intitulée “The Glass Sandwich”, dont la première est prévue ce vendredi 4 juin. Réalisé par Clare Kilner à partir d’un scénario écrit par Gideon Yago, le septième et dernier épisode verra la famille forcée faire face à une crise qui les rapprochera ou les séparera à jamais.

“La côte des moustiques a captivé l’imagination des téléspectateurs du monde entier, non seulement en raison de son action et de son aventure alimentées par l’adrénaline, mais aussi pour l’histoire familiale captivante et les performances captivantes en son cœur », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple, dans un communiqué. “Nous sommes impatients de découvrir ce qui va suivre pour la famille Fox et pour le public de continuer à vivre cette aventure à sensations.”

Basé sur le roman à succès de Paul Theroux qui fêtera ses 40 ans cette année, La côte des moustiques raconte une aventure captivante et un drame centré sur le voyage dangereux de l’idéaliste radical et brillant inventeur Allie Fox alors qu’il déracine sa famille pour le Mexique lorsqu’ils se retrouvent soudainement en fuite du gouvernement américain. A chaque tournant de leur aventure, ils sont confrontés à des menaces croissantes et à des choix moraux de plus en plus intenses auxquels il est impossible de revenir.

L’adaptation en série est dirigée par Les restes alun Justin Theroux, qui est le neveu de l’auteur du roman. Il est rejoint par la candidate aux Golden Globes Melissa George (Le Foucault, Triangle), Logan Polonais (Le fermier astronaute), Gabriel Bateman (Lumières éteintes, jeu d’enfant) et Kimberly Elise (Ad Astra, frappe le sol).

La côte des moustiques La série est créée et produite par Neil Cross (Luther), qui a co-développé le projet avec Tom Bissell. Les producteurs exécutifs sont Paul et Justin Theroux, Rupert Wyatt, Edward L. McDonnell et Alan Gasmer, Peter Jaysen et Bob Bookman de Veritas Entertainment Group, Freemantle Production ayant produit la série.

