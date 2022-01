La cote PEGI suggère que Zombie Army 4: Dead War est sur le point de changer

Image : Rébellion

Rebellion a montré un fort soutien à la Switch avec des jeux comme Tireur d’élite 4 et Trilogie de l’armée de zombies, et il semble que nous pourrions potentiellement obtenir encore plus de jeux du développeur britannique en 2022.

Selon une évaluation PEGI récemment découverte, Zombie Army 4: Dead War est en route vers la plate-forme hybride de Nintendo. Voici un aperçu :

Image : PEGI

Zombie Army Trilogy a fait ses débuts sur Switch en mars 2020, ce ne serait donc pas nécessairement une surprise de voir le quatrième jeu apparaître également.

Cette entrée est un autre jeu de tir à la troisième personne en équipe qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et voit une fois de plus les joueurs affronter une armée de soldats morts-vivants. Il est livré avec une nouvelle campagne et un mode Horde « plus gros et plus méchant ».

Si nous entendons autre chose, nous ne manquerons pas de le partager avec vous. Vous attendiez la sortie du quatrième jeu sur Switch ? Commentez ci-dessous.