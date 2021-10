La côtelette brutale de Hamilton et Verstappen à Austin

22/10/2021 à 23h00 CEST

Le Grand Prix des États-Unis a déjà commencé par un épisode de haute tension entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui se sont croisés roue après roue sur la piste. La chose s’est terminée par un coup de peigne et une colère monumentale du Néerlandais, leader de la Coupe du monde par 6 points d’avance sur les Anglais en l’absence de six grands prix. « Idiot, stupide », a lancé le pilote Red Bull à la radio.

» IDI🤬TA STUPIDE « Coup brutal entre Hamilton et Verstappen au milieu de la ligne droite qui se termine par un peigne et un formidable mosqueo DÉJÀ. ONT. MESS. # USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/dcrITmn0S4 – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 22 octobre 2021

La tension est énorme. Au Silverstone et Monza le pouls des deux ‘coqs’ de la Coupe du monde s’est soldé par un accident. Et ce week-end, le GP des États-Unis a déjà livré un premier brochet. Verstappen Il a levé le pied de l’accélérateur à la fin de la ligne droite pour se préparer à son tour lancé. Hamilton, qui venait de derrière, n’a pas voulu attendre que Max accélère et n’a pas hésité à lui mettre la pression, obligeant le Néerlandais à couper. Max lui a donné un peigne tonitruant.