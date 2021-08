La Cotton Corporation of India devra peut-être acheter beaucoup moins car les prix sont susceptibles de dépasser le MSP

in

La nouvelle saison pourrait commencer avec un stock d’ouverture de 60 à 70 balles de lakh.

La Cotton Corporation of India (CCI) pourrait être tenue de se procurer une quantité minimale de coton au cours de la saison 2021-22, car les prix des kapas sont susceptibles de dépasser les prix de soutien minimum (MSP) pendant une meilleure partie de la saison. Des achats peuvent être nécessaires pendant la haute saison lorsque les prix tombent en dessous du MSP, ont déclaré de hauts responsables de la société.

Par rapport aux 92 balles de lakh achetées au cours de la saison 2020-21, la CCI pourrait ne pas être tenue de se procurer plus de 30 balles de lakh pour la nouvelle saison, a déclaré à FE Pradeep Kumar Agarwal, CMD de la CCI. La forte demande de coton et l’épuisement des stocks, en plus des droits d’importation de 10 % prélevés sur le coton, ont fait grimper les prix à 6 500 à 7 000 Rs/quintal en début de saison.

Bien que la superficie couverte ait diminué de 6 à 8 %, passant de 133 hectares lakh l’année dernière à 125 hectares lakh au cours de la saison en cours, la production de coton restera élevée en raison des bonnes pluies et pourrait atteindre 350 à 360 balles lakh. Selon les données du CCPC, la saison 2020-21 a commencé avec un stock d’ouverture de 120 balles de lakh et la taille de la récolte était de 371 balles de lakh avec 11 balles de lakh d’importations, conduisant à un approvisionnement total de 502 balles de lakh. La nouvelle saison pourrait commencer avec un stock d’ouverture de 60 à 70 balles de lakh.

« CCI sera présente sur le marché pour s’assurer que l’agriculteur ne vende pas en détresse. Une intervention peut être nécessaire uniquement pendant la haute saison en décembre, lorsque les arrivées sont élevées et que les prix peuvent tomber en dessous du MSP. La CCI peut alors être amenée à intervenir pendant une courte période de 15 à 20 jours, en particulier dans les zones rurales éloignées où il n’y a pas d’acheteurs », a déclaré Agarwal.

L’approvisionnement ne peut pas dépasser 30 balles lakh. Pendant ce temps, les arrivées de coton ont commencé dans le nord de manière modeste, avec 800 à 2 000 balles mises sur le marché quotidiennement et celles-ci ne répondent pas aux paramètres de qualité de la société, a déclaré le chef de la CCI. « De manière significative, cette saison, parallèlement aux prix des kapas, les prix des graines de coton sont également élevés et promettent de bons rendements aux agriculteurs. Les prix des semences sont passés de 4 500 à 5 000 roupies le quintal contre 2 500 roupies il y a un an », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le département américain de l’Agriculture a prévu la production de coton de l’Inde à 29 millions de balles (480 livres), ce qui est inchangé par rapport au mois dernier et en hausse de 2% par rapport à l’année dernière. La superficie récoltée est estimée à 12,9 millions d’hectares, en légère baisse par rapport au mois dernier et à l’année dernière en raison de la lenteur ou de la pause de la mousson du sud-ouest et de la concurrence avec d’autres cultures.

Selon le rapport sur la situation des récoltes pour toute l’Inde du ministère indien de l’Agriculture daté du 6 août, les progrès des semis dans la région centrale, qui représentent 75 % de la production totale, sont en baisse de près de 5 % par rapport à la même période l’an dernier. L’Inde du Nord a terminé ses semis de coton en mai. Les semis dans le centre de l’Inde devraient être terminés en août. Les activités de plantation ont commencé dans la région sud.

