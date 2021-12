Après le brutal week-end dernier, cette nouvelle semaine s’annonce bien alors que le marché de la crypto connaît un rebond. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie bien au-dessus de 51 000 $ et Ether de 4 400 $.

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière totale de la crypto a grimpé de plus de 10 % pour dépasser 2,5 billions de dollars. Au cours de cette période, les plus gros gagnants ont été SPELL (89 %), BTT (67 %), LRC (34 %), MATIC (32 %) et LINK (27 %).

La forte baisse lors de la dernière vente massive a été déclenchée par la faiblesse du marché boursier, qui est due à l’illiquidité du week-end, à la possibilité d’une réduction accélérée, aux craintes d’Omicron et aux craintes d’inflation.

« Les crypto-monnaies et les jetons ont été propulsés plus haut en cette ère d’argent ultra-bon marché, et alors que la spéculation tourbillonne sur le moment où les banques centrales commenceront à resserrer davantage les programmes d’achat d’obligations en masse et à augmenter les taux d’intérêt, elles continueront probablement d’être très élevées. volatile », a déclaré Susannah Streeter, analyste de marché chez Hargreaves Lansdown.

Les prix du gaz naturel s’effondrent durement. Bonne nouvelle pour les marchés. Natty rester bas aiderait à réduire les pressions inflationnistes au cours de l’hiver. pic.twitter.com/RooTv3ZQlT – Alex Krüger (@krugermacro) 6 décembre 2021

Selon QCP Capital, la faiblesse du marché boursier chinois a également joué car il a noté que les taux de financement sur les bourses dominées par la Chine comme OKEx, Huobi et BYBIT « continuent d’être très négatifs malgré le rebond au comptant sur le bas.

Le déclencheur de la réduction du risque en Chine a été l’annonce par Didi de son intention de se retirer de la Bourse de New York plus tôt la semaine dernière, faisant craindre que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) ne pousse les entités à intérêt variable (VIE) à abandonner leurs cotations aux États-Unis.

Cette semaine, dans le but de stimuler le ralentissement de son économie, la Banque populaire de Chine a annoncé qu’elle réduirait le taux de réserves obligatoires des institutions financières de 0,5%, ce qui signifie que les banques doivent désormais détenir moins d’argent en réserves. La deuxième opération de ce type de cette année libérerait 1 200 milliards de yuans (188 milliards de dollars) de liquidités à long terme.

Cette faiblesse traditionnelle du marché mondial s’est intensifiée dans la cryptographie en raison des liquidations. Comme nous l’avons signalé, le krach des prix et l’effacement de l’effet de levier du marché ont également entraîné une bonne baisse des intérêts ouverts.

« Les longs à effet de levier ont pris une raclée insensée au cours de la semaine dernière, et c’était peut-être en retard », a noté Delphi Digital.

Le ratio long/court de Binance se réinitialise pic.twitter.com/XyopwvIsAk – déplié. (@cryptounfolded) 7 décembre 2021

Le marché a été excessivement endetté pendant que le prix était bloqué sans achat au comptant pour le soutenir. « Lorsqu’il n’y a plus personne à acheter/long, la dynamique des prix à la hausse est sévèrement limitée », a-t-il ajouté.

Maintenant, les taux de financement se sont réinitialisés, devenant négatifs et les sentiments se transformant en une peur extrême, ce qui est attendu après une telle épreuve.

Bien que cette réinitialisation soit positive pour le marché, QCP Capital s’attend à « un environnement macroéconomique délicat à l’avenir. Cela augmente le potentiel de mouvements extrêmes et violents comme celui que nous venons de voir. »

Le CIO de Bitwise Asset Management, Matt Hougan, est également du même avis que dans une interview avec Bloomberg ; Lorsqu’on lui a demandé si nous allions avoir un crash plus important au début de l’année prochaine, il a déclaré que cela dépendait des perspectives d’inflation et de l’agressivité de la Fed.

«Je pense que la plupart des éléments derrière le marché de la cryptographie sont actuellement très haussiers. Mais si nous voyons une formulation plus agressive de la part de la Fed, une réduction plus agressive, vous pourriez voir Bitcoin se vendre. À long terme cependant, je pense toujours qu’il existe une offre institutionnelle incessante pour les actifs cryptographiques, Ethereum en particulier. Mais Bitcoin aussi », a-t-il ajouté.

BTC en baisse de 10% par rapport à il y a une semaine. ETH et SOL à peine. LUNA et MATIC jusqu’à une tonne. « Nous aimons le contrat intelligent ». – Qiao Wang recrute (@QwQiao) 7 décembre 2021

Mais étant donné le rebond que nous avons vu, Hougan est «très optimiste» sur cette baisse particulière concernant l’endroit où nous allons, en particulier dans Ethereum et d’autres solutions de couche 1 telles que Solana, Polygon et autres.

En ce qui concerne la prévision des prix, Hougan voit Bitcoin atteindre 100 000 $ en 2022 mais n’est « pas si sûr » pour cette année.

