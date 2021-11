La couche 2 TVL sur les réseaux Ethereum augmente

La valeur totale verrouillée (TVL) sur les réseaux Ethereum Layer 2 (ETH / USD) a atteint un nouveau sommet alors que les tarifs du gaz poursuivent leur hausse constante, entraînant une nouvelle adoption, a écrit CoinTelegraph. L2beat, une plate-forme d’analyse de couche deux, a signalé que TVL sur divers réseaux et protocoles de couche deux a culminé à 5,64 milliards de dollars.

Arbitrum détient la majeure partie du marché L2

L’adoption de solutions de mise à l’échelle de la couche deux a augmenté depuis novembre, qui a enregistré les taux de gaz moyens les plus élevés de l’histoire du réseau Ethereum. Ils offrent des frais de transaction beaucoup plus bas et des performances de transaction plus élevées. Avec un TVL de 2,67 milliards de dollars, Arbitrum détient la plus grande part du marché de la couche deux, près de la moitié du total.

Le DEX dYdX se classe deuxième avec un TVL de 975 millions de dollars. Le L2 Loopring DEX se classe troisième avec 580 millions de dollars. La plupart de vos TVL sont comptabilisés à l’aide de votre propre jeton (LRC / USD).

La couche deux TVL a plus que doublé par rapport au mois dernier

La valeur totale de la couche verrouillée deux a plus que doublé depuis début octobre, en hausse de 110 % par rapport à 2,68 milliards de dollars. En moyenne, les frais de transaction Ethereum sont actuellement d’environ 40 $. Ils ont augmenté de 700% au cours des quatre derniers mois, atteignant leur deuxième niveau le plus élevé de l’histoire à environ 65 $ le 9 novembre.

Les prix du gaz varient selon l’exploitation.

Selon Etherscan, une interaction de contrat intelligent compliquée ou un échange Uniswap (UNI / USD) peut coûter jusqu’à 140 $. En revanche, un simple transfert de jeton ERC-20 coûte actuellement environ 45 $.

L’enregistrement d’un nom auprès du service de noms Ethereum peut coûter des centaines de dollars en essence, même si le nom de domaine réel ne coûte que quelques dollars par an.

Les parties prenantes évitent de plus en plus le réseau Ethereum

Depuis le mois dernier, les plateformes financières décentralisées compatibles avec plusieurs chaînes de blocs ont enregistré des afflux records, les développeurs et les investisseurs faisant de grands efforts pour éviter le réseau Ethereum en raison de la hausse des frais de gaz. Dans un sens, ils essaient depuis 2014, lorsque le co-créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré :

L’« Internet de l’argent » ne devrait pas coûter 0,05 $ par transaction. C’est un peu absurde.

Ronin prend les devants

En novembre, le Ronin Bridge est devenu le protocole le plus populaire, en grande partie en raison de la migration d’actifs par les utilisateurs d’Axie Infinity (AXS / USD). Les tarifs Ronin sont beaucoup plus abordables.

