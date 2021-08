La couche d’assurance d’Astra rend DeFi attrayant pour les institutions

Le monde de la finance décentralisée attire beaucoup l’attention des espoirs et des preneurs de risques. Malgré son avenir prometteur, l’écosystème ne peut résoudre les différends de manière transparente. Vos fonds ont probablement été épuisés pour toujours si vous les avez accidentellement envoyés à la mauvaise adresse de portefeuille. Par conséquent, le règlement des différends et la protection juridique seront essentiels pour rendre DeFi attrayant pour les acteurs institutionnels.

DeFi est trop risqué dans sa forme actuelle

Pour la plupart des gens, la finance décentralisée est un segment de l’industrie qui permet de gagner passivement de la richesse. Avec les bons actifs cryptographiques, on peut prêter, emprunter, jouer, obtenir un rendement agricole, gagner du NFT et une liste d’autres opportunités. Tout cela semble bien sur le papier, mais la réalité peut être très différente.

Quelle que soit la façon dont vous voulez faire tourner le récit, la finance décentralisée est une industrie risquée.

Non seulement les utilisateurs ont affaire à des actifs volatils, mais les protocoles et services sont également un facteur de risque. Par exemple, un contrat intelligent mal codé pourrait entraîner un piratage et un vol de fonds. La plupart du temps, les utilisateurs ne verront pas leur argent remboursé lorsqu’un tel incident se produit.

Dans une industrie où tout est décentralisé, il y a encore beaucoup d’interventions manuelles. Les développeurs doivent continuer à ajouter des fonctionnalités et des services, soit par le biais du vote de la communauté, soit par leurs propres décisions.

Mais il y a toujours un « facteur humain » dans l’équation qui créera un risque inhérent. Si quelque chose ne va pas, il n’y a souvent aucun recours, même pas par l’intervention des développeurs.

Avec ces pépins et problèmes en place, vous devez trouver une nouvelle solution. La résolution des litiges en chaîne est une option à considérer. C’est un concept convaincant qui profite non seulement aux utilisateurs réguliers, mais aussi aux clients institutionnels. Plus précisément, avec la résolution et la protection juridique en place, une adoption plus large de la blockchain devient une possibilité.

Trouver le bon fournisseur de garantie

Le concept de protection juridique en chaîne et de règlement des différends n’est pas entièrement nouveau. Des débats similaires ont émergé depuis que DeFi a commencé à gagner du terrain.

Les assureurs et les solutions anti-tapis sont les premiers pas dans la bonne direction. Cependant, ils sont très loin d’être une garantie et une couche légale. Éliminer la fraude et le doute de cette industrie posera de nombreux défis, mais rien n’est impossible.

Le protocole Astra avance hardiment là où d’autres sont bloqués. Le projet fournit une couche légale qui se connecte à n’importe quelle plate-forme existante sur les blockchains publiques.

Ses avantages vont de la garantie que les fonds sont livrés en toute sécurité à la bonne adresse de portefeuille au dépannage et à la restauration des fonds en cas d’incident. Tout cela est possible en ajoutant une clause de contestation. Lorsque les deux parties conviennent d’utiliser Astra, la clause de litige est ajoutée au contrat intelligent.

Astra utilise une combinaison d’expertise humaine et de technologie pour résoudre tous les problèmes. Cela inclut les erreurs humaines, les transactions frauduleuses et les paiements accidentels, le cas échéant.

Le résultat final est une protection juridique complète pour toutes les parties et transactions. C’est un moyen rentable et efficace de résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir et d’ajouter une couche supplémentaire de tranquillité d’esprit à toute interaction.

La couche juridique propriétaire du protocole Astra peut faire de la finance décentralisée une industrie beaucoup plus sûre et attrayante. De plus, le projet a des partenaires dans KPMG, IBM et Latham & Watkins LLP.

Dernières pensées

Apporter une couche de sécurité à la finance décentralisée est une tâche ardue. Avec autant de projets, de protocoles, de services et de fermes de performances, d’énormes sommes d’argent circulent librement.

Malheureusement, il existe également de nombreuses escroqueries à la sortie, des tirages de tapis et des problèmes de brouillage à traiter. Tout le monde peut voir que DeFi a besoin d’une assurance et d’autres formes de protection juridique pour rester pertinent.

Plus important encore, l’introduction de cette couche de sécurité supplémentaire contribuera à attirer les institutions dans l’espace blockchain. Avec un conseil consultatif en pleine croissance accueillant récemment l’ancien commissaire européen au commerce Phil Hogan, le protocole Astra est sur la bonne voie pour déclencher un changement de paradigme. Des efforts comme ceux-ci propulseront l’industrie vers l’avant et aideront à débloquer des flux de trésorerie supplémentaires.