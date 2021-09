La couche deux d’Ethereum traiterait plus de transactions que Bitcoin

Avec un coût moyen du gaz de 40 $, il n’est pas étonnant que les plates-formes de couche deux augmentent en termes d’utilisation.

Les protocoles de mise à l’échelle de la couche deux pour Ethereum ont augmenté en adoption ces derniers mois alors que les prix de l’essence augmentent à nouveau, et l’écosystème de la couche deux traite désormais plus de transactions quotidiennes que le réseau Bitcoin, selon des conclusions récentes.

Selon les données de CoinMetrics collectées par le fondateur et analyste de l’industrie de Week In Ethereum News, Evan Van Ness, il y a eu plus de transactions sur la couche deux d’Ethereum que sur le réseau Bitcoin lundi. Les protocoles de couche deux traitaient environ 250 000 transactions par jour, alors qu’il y en avait environ 210 000 en Bitcoin.

Fait amusant: Il y a déjà plus de transactions quotidiennes sur Ethereum layer 2 (~ 250k) que sur Bitcoin (~ 210k hier par @coinmetrics) $ ETH layer2 ne fait que commencer – Evan Van Ness (@evan_van_ness) 6 septembre 2021

L’analyste a révélé que StarkWare a traité le plus au cours de la période avec environ 143 000 transactions sur un certain nombre de plates-formes financières décentralisées (DeFi), telles que l’échange dYdX et la plate-forme de jetons non fongibles de couche deux Immutable X.

Arbitrum, qui a été mis en ligne mercredi, a enregistré environ 56 000 transactions. Sa nouvelle plate-forme Arbitrum One attire déjà de grands noms de DeFi, notamment Aave, Chainlink et Uniswap, qui explore diverses options de couche deux.

Optimistic Ethereum a effectué environ 28 000 transactions au cours de la journée selon le chercheur. Uniswap a déployé son protocole v3 sur Optimism en juillet, alimentant également une version de couche deux de la plateforme de trading Synthetix / Kwenta DeFi.

Van Ness a rapporté qu’il y avait quelques autres qui comprenaient le reste, avec l’échange décentralisé Loopring prenant la part du lion.

Les Bitcoiners ont noté que Van Ness a comparé la couche deux d’Ethereum à la couche un de Bitcoin et n’a pas fourni d’informations sur le réseau Lightning de la couche deux de Bitcoin. Van Ness a répondu que “mon impression, étant donné le faible montant bloqué, est que Lightning a très peu de traction, mais je suis heureux si quelqu’un me montre des données pour indiquer le contraire”.

Le leader de la stratégie de l’agrégateur technologique de couche deux d’Ethereum, Polygon “Sanket”, a décomposé certaines des statistiques du réseau, révélant que les petites transactions étaient dominantes. Dans un tweet mardi, il a déclaré: “45% de toutes les adresses, dans toutes leurs transactions ce jour-là, avaient moins de 1,45 $.”

Sur la base des frais L2, Loopring est toujours la plate-forme la plus rentable pour transférer de l’éther (ETH) ne coûtant que 0,40 $ au moment de la rédaction. Le zkSync de Matter Labs coûtait environ le double du coût à 0,83 $, tandis qu’Arbitrum One coûtait 2,75 $ et Optimism était 5,83 $ pour envoyer de l’ETH sur leurs plateformes respectives.

L’éther lui-même coûte près de 11 $ pour un simple transfert d’ETH, mais BitInfoCharts a rapporté que le coût moyen du gaz pour tous les types de transactions était d’environ 40 $ hier.