Photos de pierre de touche

Bill, Chris et Sean revoient le film de Martin Scorsese pour célébrer son 35e anniversaire

Bill Simmons, Chris Ryan et Sean Fennessey de The Ringer ont trop de couilles et pas assez de cervelle pour célébrer le 35e anniversaire de The Color of Money de Martin Scorsese, avec Paul Newman, Tom Cruise et Mary Elizabeth Mastrantonio.

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS