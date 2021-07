La couleur des cheveux a sauté lors des collections masculines du printemps 2022 à Paris – WWD

Alors que la tendance principale en matière de toilettage lors des récentes présentations de prêt-à-porter masculin du printemps 2022 à Paris était naturelle, des touches de couleurs ont égayé les looks d’une poignée de défilés.

Pour Yohji Yamamoto, le coiffeur Takuya Takagi a ajouté des touches de couleur aux cheveux des mannequins, en gardant à l’esprit les emojis de l’iPhone.

“Je regarde la couleur de l’aura du modèle et j’essaie de faire correspondre l’impression visuelle avec la couleur des cheveux”, a-t-il expliqué. “Je me concentre sur les caractéristiques des couleurs primaires, telles que le bleu pour la forêt, la paix, le relief et le jaune pour le tournesol et l’énergie.”

Le directeur créatif de M. Saturday, Joey Gollish, a conçu sa collection de mode autour du thème des émeutes de la jeunesse à Paris en 1986.

“Je voulais créer quelque chose qui rappelle le look des gens à l’époque – les cheveux sur le visage et sale, tout en puisant dans l’histoire qui a créé le moment”, a-t-il déclaré. “Ajouter de la couleur et un maquillage un peu plus expressif à la collection était un clin d’œil aux New Romantics et Blitz Kids qui ont précédé le mouvement acid house et Hacienda [nightclub]. Pour moi, cela ressemble à un mélange de passé et de futur.

Chez Cool TM, le coiffeur Rudy Martins s’est inspiré de la collection de mode. « Je voulais respecter l’esprit urbain des vêtements sans trop faire de déclaration », a-t-il déclaré. « Le casting a également eu une grande influence sur les coiffures. Je voulais augmenter leur “cool” en ajoutant un peu d’avantage – des cheveux roses sur un modèle masculin, des perles pour les cheveux sur deux autres, de la texture sur un autre, des vagues des années 70 sur certaines filles, etc.

La couleur des cheveux a également été présentée lors de présentations pour des marques telles que Facetasm, Gamut, Issey Miyake, Maison Mihara Yasuhiro, Phipps et KidSuper.

Les yeux écarquillés au défilé Dior Resort 2022

Garder la beauté réelle pour les hommes cet automne

Eye Candy : la beauté aux défilés des fiertés du monde entier